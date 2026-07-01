Interrogation douloureuse : Roy Keane s’interroge sur la présence d’une star de l’équipe d’Angleterre en Coupe du monde

Roy Keane, l’ancienne star de Manchester United, a exprimé des doutes sur la condition physique de Bukayo Saka, l’ailier de l’équipe d’Angleterre, à l’approche de la Coupe du monde 2026, estimant que le joueur ne paraissait pas à son meilleur niveau.

Avant le match contre la République démocratique du Congo en seizièmes de finale, Keane a déclaré dans le podcast « Stick to Football » : « Il ne semble pas au meilleur de sa forme. A-t-il confiance en lui sur le plan physique ? S'il souffre de tous ces problèmes, et si l'on considère la situation dans son ensemble, pourquoi est-il ici ? ».

Et d’ajouter : « Il aurait dû se reposer. Quand tu sais au fond de toi que tu n’es pas au meilleur de ta forme, tu arrêtes de te battre contre les défenseurs et de jouer ton jeu habituel. »

Gary Neville partage cet avis : « Il n’a pas l’air bien du tout. C’est inquiétant de voir son ailier droit titulaire avoir besoin de repos et devoir entrer en jeu en tant que remplaçant. »

Il conclut : « Le voir dans cet état m’inquiète beaucoup. Wayne Rooney est arrivé à la Coupe du monde sans être au mieux, et David Beckham aussi. On ne retrouve pas sa forme pendant un Mondial, ce n’est pas un stage de pré-saison. »

Il conclut : « Je pense qu’il sera remplaçant et qu’il devra entrer en jeu depuis le banc. »

Rappelons que Saka n’a été titulaire qu’une seule fois avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, mais qu’il a tout de même délivré une passe décisive lors de la dernière victoire 2-0 contre le Panama.

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