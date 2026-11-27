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Après la très mauvaise nouvelle qui a vu l'Inter perdre Alessandro Bastoni sur blessure ( DÉCOUVREZ ICI COMBIEN DE MATCHS IL MANQUERA) , Cristian Chivu peut sourire : l'entraînement de ce jour à Appiano Gentile a apporté la bonne nouvelle du retour de Piotr Zielinski.

Le milieu de terrain polonais s'était blessé pendant la trêve internationale, lors du premier des deux matches de la Pologne, mais avait ensuite joué le second. À son retour à Milan, il avait toutefois dû s'arrêter en raison d'une résurgence de son problème à la plante du pied, qui lui a fait manquer les rencontres contre l'Atalanta et Stuttgart.

L'ancien joueur de Naples a repris l'entraînement avec le reste du groupe aujourd'hui et doit être considéré comme totalement rétabli pour le match de demain soir, samedi 28 novembre, face au Genoa à San Siro. Ce sera la première des deux rencontres entre l'Inter et le Genoa, puisque la « revanche » du match de championnat aura lieu mercredi soir, toujours à San Siro, en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie.

Zielinski est en concurrence pour le poste de milieu central devant la défense, où Petar Sucic a été aligné lors des deux derniers matches, notamment en raison de la blessure de Hakan Calhanoglu. Aleksandar Stankovic est l'autre option possible, mais le Polonais devrait tout de même disputer quelques minutes.

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Bastoni sera absent en défense. En attaque, Bonny n'est pas rétabli non plus, tandis que Calhanoglu manque également à l'appel. Chivu devrait de nouveau aligner Carlos Augusto dans la défense à trois, avec Dimarco sur le côté au milieu. Spence devrait redonner sa place à Diouf sur l'aile, et Lautaro remplacera Thuram dès le coup d'envoi, ce qui permettra à ce dernier de souffler au moins pendant les 60 à 65 premières minutes.