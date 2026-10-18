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Carlos Augusto InterGetty Images
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Inter : une prolongation de contrat en vue pour Carlos Augusto, les détails

Décisif lors de la victoire de l’Inter à Bologne, Carlos Augusto est sous contrat jusqu’en juin 2028. L’Inter souhaite le conserver et une rencontre entre les deux parties est prévue dans les prochains jours pour se rapprocher d’un accord sur une prolongation. L’objectif des champions d’Italie est de conserver l’ancien joueur de Monza jusqu’en 2031. 


Carlos Augusto gagne aujourd’hui un peu plus de 2 millions d’euros et, avec son nouveau salaire, il devrait toucher près de 4 millions d’euros.



https://tribuna.com/it/news/2026-10-18-inter-pronta-a-blindare-carlos-augusto-fissato-lincontro-per-il-rinnovo-i-dettagli/?utm_source=copy

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