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Cela fait 12 ans que Javier Zanetti a porté pour la dernière fois le brassard de capitaine de l’Inter sur le terrain. C’était le jour de ses adieux comme joueur. Sur la pelouse, dans les bras de son épouse Paula, se trouvait son troisième enfant, le plus jeune, Tomas, alors âgé d’un peu plus de trois ans.

Douze ans plus tard, comme si la boucle s’était symboliquement bouclée, Tomas Zanetti a eu à son tour l’honneur et le privilège de porter, sur le terrain, le brassard de capitaine d’une équipe de l’Inter, même si ce n’était que pour quelques minutes : les U15 de l’Inter.

CAPITAINE 12 ANS PLUS TARD - Officiellement, Tomas n’est pas le capitaine des U15 de l’Inter : le brassard revient à son coéquipier Ventura et, en son absence, au vice-capitaine Pacciolla. Mais aujourd’hui, comme le rapporte FcInter1908, lors du match disputé dans la matinée contre Vérone et terminé sur le score de 1-1, les deux capitaines désignés sont sortis et le brassard s’est retrouvé au bras du troisième enfant de Zanetti, pour quelques minutes seulement, jusqu’au coup de sifflet final.

À L’INTER DEPUIS CETTE ANNÉE SEULEMENT - Pour accompagner la progression de son fils, Zanetti a choisi de le faire débuter dans une structure étroitement liée à l’Inter, mais pas directement à Interello. Ce n’est que cet été que Tomas a rejoint les U15 entraînés par Joan Moll, après avoir suivi son parcours de formation à l’Accademia Inter, club satellite et centre de formation du club de Viale della Liberazione.

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MILIEU DE TERRAIN AVEC LE NUMÉRO 6 - Contrairement à son père, qui a débuté et grandi comme joueur de couloir avant de terminer sa carrière en s’adaptant à un rôle dans l’axe, Tomas a toujours évolué au milieu de terrain, le ballon au pied. Il n’a jamais voulu porter le numéro 4 de son père : son numéro préféré est le 6. Des choix bien précis. L’objectif de la famille et de « Toto », comme l’appellent ses coéquipiers, a toujours été d’éviter les comparaisons avec son illustre père. Mais surtout, les Zanetti ont toujours voulu inciter Tomas à mériter chaque minute passée sur le terrain. En somme, s’il devient footballeur professionnel, ce ne sera pas seulement parce qu’il est le fils de Javier.