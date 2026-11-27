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L'Inter profite des performances de Marcus Thuram, mais commence à s'interroger sur l'avenir de l'attaquant français. Il est le joueur de l'Inter le plus performant sur le plan offensif depuis le début de l'année civile : en 2026, il a déjà participé à 23 buts en Serie A, avec 15 buts et 8 passes décisives, battant son record personnel de 22 établi en 2024. Seul Donyell Malen fait mieux : le Néerlandais de la Roma en est à 31 participations, entre buts (26) et passes décisives (5).

Né en 1997, Tikus est arrivé libre du Borussia Mönchengladbach après avoir remporté un duel sur le marché des transferts face à l'AC Milan à l'été 2023. Depuis, il a disputé 156 matches sous le maillot de l'Inter, inscrivant 57 buts et délivrant 37 passes décisives, et remporté deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie.

Cette saison, Thuram a même réussi à faire oublier l'absence du capitaine Lautaro Martinez, qui vient de retrouver le groupe à la disposition de l'entraîneur Cristian Chivu après un mois d'arrêt dû à une blessure musculaire.

Désormais, la Thu-La pourrait se reformer samedi soir à San Siro face au Genoa, le Français ayant l'avantage sur Pio Esposito pour débuter la rencontre.

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L'histoire d'amour entre Thuram et l'Inter se poursuit sans accroc, mais elle doit franchir un obstacle : les négociations pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2028.

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En mai dernier, avant la finale de Coupe d'Italie remportée ensuite contre la Lazio, Tikus avait lui-même déclaré : « Je n'ai pas un contrat aussi long que celui de Lautaro (jusqu'en 2029, ndlr), mais pour l'instant, je me sens très bien ici. »

Les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration, mais doivent s'entendre sur les montants. Avec un salaire de 6 millions d'euros nets par an, Tikus est le quatrième joueur le mieux payé de l'Inter, derrière Lautaro (9 millions), Barella et Calhanoglu (6,5 millions).

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Reste à savoir si l'entourage du joueur acceptera une part fixe moins élevée, assortie de plusieurs primes liées à ses performances personnelles et aux résultats de l'équipe, conformément aux consignes données aux dirigeants de l'Inter par le propriétaire, Oaktree .

Ces dirigeants mènent des négociations similaires avec d'autres joueurs. Après avoir sécurisé l'avenir de Carlos Augusto, ils doivent d'abord régler le dossier Calhanoglu, dont le contrat expire à la fin de cette saison. Viendra ensuite le tour des joueurs sous contrat jusqu'en juin 2028, comme Dimarco (l'option pour une prolongation d'un an a déjà été exercée), Bastoni et, justement, Thuram.

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Le sentiment est que, si des offres à la hauteur arrivent, l'un de ces deux derniers pourrait être cédé lors du prochain mercato estival. Ce n'est pas un hasard si l'Inter suit de nouveaux joueurs plus jeunes à leurs postes, comme le Danois Provstgaard de la Lazio et l'Allemand Jeltsch de Stuttgart en défense, ainsi que le Portugais Varela de Monza et le Sénégalais Mendy de Cagliari en attaque.