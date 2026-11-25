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Jurgen Klinsmann est d’humeur à faire des comparaisons.

L’ancien attaquant allemand, passé par l’Inter et Stuttgart, qui s’affrontent en Ligue des champions à San Siro, a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Pour le moment, Pio Esposito a une longueur d’avance sur Nicolò Tresoldi, qui possède toutefois un immense talent. On verra dans les prochains mois s’il peut franchir un cap, mais je pense vraiment que oui. L’avoir serait très important pour les deux nations, l’Italie et l’Allemagne, mais ce genre de décision se prend avec le cœur. C’est un choix individuel qu’il faut respecter. »

« J’adore Pio Esposito, il est exceptionnel. Pour moi, il ressemble à Aldo Serena : il est toujours au bon endroit, il est fort et intelligent pour protéger le ballon et marquer. Moi, je repérais davantage les espaces, je courais beaucoup, je pouvais partir à gauche ou à droite : je ressemble un peu plus à Thuram, disons. »

« Chivu a trois poids lourds devant : outre Pio, Thuram a retrouvé son rythme et, petit à petit après sa blessure, Lautaro retrouvera le niveau qu’on lui connaît. Nous sommes en novembre, cette équipe doit encore être dans la course au printemps, quand tout va à 200 à l’heure. »

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« Tant qu’on dispute toutes les compétitions, surtout la Ligue des champions, c’est bien d’avoir trois joueurs exceptionnels et de faire un peu tourner : avec autant de matches, on ne peut pas se reposer sur un seul duo de titulaires. Mais en cas d’élimination, cela risque de peser un peu sur l’esprit du groupe, car tous les trois sont, à juste titre, ambitieux et voudraient jouer tout le temps. Et qui laisse-t-on de côté ? Marcus a des qualités uniques, Lautaro est le visage de l’Inter et Pio fait le bonheur de l’Italie. »

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« Fuhrich me rappelle un peu mon grand ami Alessandro Bianchi : on ne sait jamais de quel côté il va partir, il sait toujours se montrer dangereux et délivrer beaucoup de passes décisives. »

« C’est à Stuttgart que je suis devenu un vrai footballeur, et la dernière image que j’en garde est la finale de la Coupe de l’UEFA perdue contre Naples en 1989 : nous aurions pu gagner, mais la différence, c’était Diego Armando Maradona. Je me souviens encore de ses jongles à l’échauffement, nous étions éblouis. »