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L’Inter est considérée par de nombreux observateurs comme l’équipe la plus complète de toute la Serie A, mais elle envisage tout de même de se renforcer lors du mercato hivernal pour combler deux lacunes potentielles signalées ces derniers jours par son entraîneur, Cristian Chivu.

L’entraîneur roumain a fait savoir à ses dirigeants, ainsi qu’en partie dans la presse, qu’il souhaiterait l’arrivée de deux joueurs pour renforcer encore son effectif : un attaquant doté de qualités techniques et capable de faire la différence en un contre un, et un défenseur, le besoin portant sur un joueur davantage spécialisé dans le marquage.

UN EFFECTIF RÉDUIT EN DÉFENSE - En défense, l’Inter a longtemps manqué de solutions dans ses rotations depuis le début de la saison. Par rapport à l’an dernier, le polyvalent Darmian est en effet parti, tout comme Stefan De Vrij et Francesco Acerbi surtout, tous trois ayant été laissés libres. Pour compenser, Carlos Augusto a endossé un double rôle, sollicité selon les besoins comme piston au milieu de terrain ou comme défenseur axial gauche à la place de bastoni. Seul John Stones a été ajouté à l’effectif, aux côtés de Pavard de retour de son prêt à Marseille.

TROP DE BLESSURES - Comme Pavard, longtemps absent en raison d’un problème aux adducteurs, Stones a lui aussi manqué 7 matches à cause d’une blessure musculaire aux fléchisseurs de la cuisse, contractée lors de son premier et unique match comme titulaire, contre l’Udinese. Tous deux sont sujets aux blessures et ont déjà passé beaucoup de temps à l’infirmerie. Mais ce qui distingue aujourd’hui le Français de l’Anglais, c’est que le premier peut occuper différents postes dans une défense à trois, tandis que le second devait être la principale alternative à Akanji pour diriger cette ligne défensive, comme l’avaient fait Acerbi et De Vrij.

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QUELLE FIABILITÉ ? - L’ancien joueur de Manchester City pourrait donc faire pencher la balance en vue de janvier. Stones est prêt à retrouver le terrain : il avait déjà pris place sur le banc contre Côme avant la trêve. Mais c’est au cours de ce mois qui sépare l’Inter de l’ouverture du mercato hivernal que l’Anglais devra apporter les réponses que tout le monde attend de lui. Ce n’est pas un défenseur spécialisé dans le marquage : il est plus à l’aise dans la relance depuis l’arrière que dans les duels défensifs en un contre un. Par conséquent, dans les matches où ce type de défenseur central peut être nécessaire, Stones devra offrir à Chivu fiabilité et régularité.

L’INTER VA-T-ELLE REVENIR SUR LE MARCHÉ ? - L’Inter suit de près le marché des défenseurs centraux. Ce n’est pas un secret : en vue du mois de juin, le club apprécie Christian Mosquera, suivi depuis son passage à Valence et qui joue aujourd’hui peu à Arsenal, Ignacio Ovando, né en 2007 et joueur de Rosario Central, et surtout Oliver Provstgaard, défenseur central danois évalué à 40 millions par la Lazio. L’Inter dispose toutefois d’un accès privilégié auprès du club romain grâce aux conditions favorables accordées dans le dossier Frattesi. Si Stones apporte des garanties, l’Inter pourrait se tourner vers un joueur plus jeune et prometteur. Dans le cas contraire, il n’est pas exclu qu’elle avance à janvier le recrutement qui, quoi qu’il arrive, sera bouclé à l’été.