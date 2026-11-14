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thuram interGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Inter : soulagement pour Thuram, l’urgence en attaque est déjà terminée

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Marcus Thuram est prêt à retrouver sa place dans l’attaque de l’Inter après la fatigue musculaire qui l’a contraint à quitter le rassemblement de l’équipe de France : il est déjà apte pour Atalanta-Inter.

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Selon la Gazzetta dello Sport, il s’agit d’un problème mineur. L’attaquant français pourrait donc être titulaire aux côtés de Pio Esposito face à l’équipe de Sarri.

La convocation de Thuram par Zidane, après qu’il n’a pas été retenu lors de la première trêve internationale, a tourné court en raison d’une fatigue au biceps fémoral droit. Une précaution qui, selon la Gazzetta dello Sport, ne devrait pas compromettre son retour sur le terrain dès la fin de la trêve, lorsque l’Inter affrontera l’Atalanta à Bergame (22 novembre). Marcus est en effet prêt à reprendre l’entraînement avec le groupe et à retrouver une place de titulaire. Actuellement, le Français est un élément essentiel de l’attaque de l’Inter.

Son entente avec Pio Esposito est déjà bien établie et les chiffres le confirment. Lors des six matches où ils ont été titularisés ensemble, les deux joueurs ont inscrit au total huit buts : cinq pour Thuram et trois pour l’attaquant de l’équipe d’Italie. Une réussite qui a contribué à la production offensive de l’Inter, auteur de 18 buts au total lors de ces rencontres, pour seulement cinq encaissés. L’objectif est désormais de reformer ce duo d’entrée face à l’équipe entraînée par Sarri. De plus, l’Inter devrait également retrouver son capitaine Lautaro Martinez après la trêve. Reste à voir si ce sera dès le match contre l’Atalanta. Seul absent, Bonny (qui reviendra à la mi-décembre) : la pénurie d’attaquants à l’Inter est déjà terminée.

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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