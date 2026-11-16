Inter : qui est Stefan Capin, la première recrue de Baccin pour janvier ?

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Dario Baccin, nouveau directeur sportif de l’Inter, tient une première recrue pour janvier, avec l’arrivée du jeune talent Stefan Capin.

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La stratégie de l’Inter est claire : dans la mesure du possible, le club cherchera à investir pour s’attacher les meilleurs talents disponibles. L’une des premières initiatives de la nouvelle direction, après Piero Ausilio, avec Dario Baccin (qui était son adjoint) aux commandes, ira précisément dans ce sens.

L’Inter suit en effet depuis un certain temps le jeune talent né en 2011 Stefan Capin, né à Belgrade mais de nationalité slovène. Il n’a pas encore 16 ans et ne peut donc pas encore rejoindre officiellement l’Inter. Dès qu’il aura passé son anniversaire, le transfert pourra se concrétiser.

IL S’ENTRAÎNE À MILAN - Actuellement libre après être passé par les équipes de jeunes du Partizan Belgrade, puis de l’Étoile rouge, il s’est mis sur le marché. Ces derniers jours, il a effectué un essai non officiel avec les moins de 17 ans de l’Inter lors d’un match-test interne contre la Giana Erminio. Selon FcInter1908, le joueur devrait rester à Milan jusqu’à la courte trêve hivernale, puis y revenir définitivement après le 13 janvier, jour de ses 16 ans. L’accord de l’UEFA sera alors demandé pour son transfert en Italie, puisqu’il est mineur.

QUI EST CAPIN ? - Milieu offensif né en 2011, il s’est illustré la saison dernière sous le maillot du Vozdovac, après être passé par le Partizan puis l’Étoile rouge. Joueur créatif doté d’une excellente vision du jeu et à l’aise en un contre un dans les petits espaces, il possède déjà un physique bien développé pour son âge. Il a également fait ses débuts avec la sélection slovène des moins de 16 ans. Deux possibilités se dessinent pour la suite de son développement : le confirmer à son poste ou l’adapter et le transformer en milieu relayeur porté vers l’avant, à la Milinkovic-Savic, mais avec davantage de qualité technique et moins de puissance.

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LA FIORENTINA ET L’AJAX DEVANCÉS - L’Inter n’était pas seule sur les rangs pour le jeune Slovène et a devancé une concurrence fournie. Des recruteurs de la moitié de l’Europe s’intéressaient de très près à lui, mais les clubs les mieux placés pour le recruter étaient la Fiorentina et l’Ajax. Tous deux sont, pour l’instant, restés sur place.