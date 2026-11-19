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L’Inter cherche un défenseur sur le marché pour l’avenir.

Après les départs du Néerlandais Stefan de Vrij (parti en Grèce, au Panathinaïkos) et de l’Italien Francesco Acerbi (toujours sans club), l’Inter a recruté gratuitement l’été dernier l’Anglais John Stones, en provenance de Manchester City. Il a signé jusqu’en juin 2028 pour un salaire annuel de 4 millions d’euros nets.

L’ancien joueur d’Everton, né en 1994, s’est désormais remis d’une blessure musculaire, mais des doutes subsistent sur sa capacité à rester en bonne condition physique, ce qui pousse les dirigeants à suivre de près le marché des défenseurs centraux.

La Gazzetta dello Sport confirme qu’Oliver Provstgaard figure dans le viseur de l’Inter.

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L’international danois, né en 2003, est sous contrat avec la Lazio jusqu’en juin 2031, pour un salaire annuel d’environ 1 million d’euros net.

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Arrivé du Vejle Boldklub pour 4,5 millions d’euros lors du mercato hivernal 2025, il a depuis disputé 40 matches avec la Lazio, inscrivant un but (lors de la victoire 3-0 au Juventus Stadium le 18 octobre dernier) et recevant 7 cartons jaunes. Du haut de ses 194 centimètres, il compte aussi 8 sélections avec l’équipe première du Danemark.

L’Inter peut s’appuyer sur ses bonnes relations avec le club du président Claudio Lotito, comme en témoignent les transferts conclus l’été dernier : le gardien Ivan Provedel a rejoint l’Inter pour 3 millions d’euros, tandis que le milieu Davide Frattesi a rejoint la Lazio dans le cadre d’un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 10 millions supplémentaires et de 50 % sur une future revente.

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Il Quotidiano Nazionale avance un autre nom pour renforcer la défense de l’Inter : Finn Jeltsch.

Le défenseur central allemand, né en 2006, est sous contrat avec Stuttgart jusqu’en juin 2030, qui l’a acheté à Nuremberg pour 9,5 millions d’euros lors du mercato hivernal 2025. Depuis, il a disputé 63 matches, délivré 2 passes décisives et reçu 8 cartons jaunes.

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Le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, vient de lui offrir sa première sélection avec l’équipe première lors de la victoire 5-0 contre les Pays-Bas à l’Olympiastadion de Berlin, en Ligue des nations, lundi soir. Il est entré en jeu à un quart d’heure de la fin.

Le public de San Siro pourra voir Jeltsch et Provstgaard sur le terrain lors des prochains matches de l’équipe de Cristian Chivu contre Stuttgart en Ligue des champions (mercredi prochain) et contre la Lazio, d’abord en Supercoupe d’Italie le 22 décembre, puis en Serie A le 6 janvier.

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Le même Quotidiano Nazionale écrit que, pour la saison prochaine, l’Inter vise deux joueurs dont les contrats expirent en juin 2027 : le gardien brésilien de Liverpool Alisson Becker (né en 1992, ancien joueur de la Roma) et le milieu camerounais de Naples Frank Anguissa (né en 1995).