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L'Inter espérait qu'Alessandro Bastoni s'était arrêté à temps lors de la première période du match de Ligue des champions remporté 2-0 contre Stuttgart, mais les examens passés par le défenseur italien n'ont pas rassuré les staffs médical et technique du club.

Le défenseur central gaucher devrait être absent au moins trois semaines en raison d'une gêne musculaire aux adducteurs de la cuisse gauche. Ce problème, plus sérieux que prévu, le contraindra à manquer au moins six matches d'affilée. L'objectif affiché est de tenter d'être présent pour la Supercoupe d'Italie contre la Lazio, le 22 décembre.

LA BLESSURE : Bastoni était titulaire mercredi soir à San Siro contre Stuttgart et livrait une très bonne prestation, entreprenante en attaque et attentive en défense, avant de s'arrêter lors d'un temps mort du match. Le défenseur a demandé à être remplacé en remontant son short et en se massant l'avant de la cuisse gauche. Chivu a choisi de faire entrer Dimarco à sa place et de repositionner Carlos Augusto plus bas. Pendant le direct, il a été question d'une douleur musculaire, mais le problème est plus sérieux que prévu.

LE COMMUNIQUÉ : Voici le communiqué publié aujourd'hui par l'Inter : « Alessandro Bastoni a passé ce matin des examens cliniques et des examens d'imagerie à l'Istituto Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une gêne musculaire au quadriceps de la cuisse gauche. »

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COMBIEN DE MATCHES MANQUERA-T-IL ? Ce problème musculaire, qui le tiendra inévitablement à l'écart pendant au moins deux à trois semaines, le contraindra à manquer les deux matches contre le Genoa, tous deux à San Siro, comptant respectivement pour la 13e journée de Serie A et les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie. Bastoni sera également absent pour les déplacements à Frosinone et chez le Borussia Dortmund, ce dernier étant crucial en Ligue des champions. Dans le meilleur des cas, l'Inter espère pouvoir à nouveau compter sur lui entre les matches contre le Torino et Lecce, mais l'objectif affiché du club est qu'il soit à 100 % pour la Supercoupe d'Italie, prévue le 22 décembre à San Siro contre la Lazio.