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À quoi ressemblera l'Inter en 2027-2028 ? Sur le terrain comme sur le banc, les grandes lignes resteront certainement les mêmes. On sait déjà, en revanche, à quoi devrait ressembler le maillot domicile que portera l'équipe première la saison prochaine.

Le site Footyheadlines, spécialisé dans les fuites et les premières informations sur les maillots des plus grandes équipes du monde, avait révélé le concept sur lequel l'Inter et Nike travaillaient pour le nouveau maillot domicile. Il a désormais dévoilé que le club avait demandé à concrétiser cette idée, avec des rendus créés spécialement qui précèdent les fuites officielles.

Sur le devant, le nouveau maillot comportera cinq bandes verticales noires et bleues de largeur régulière, contre sept cette saison. Elles présenteront une texture particulière en « écailles », qui reproduit un dégradé du noir sur le bleu dans un style évoquant un serpent.

Le blason, le logo de l'équipementier, le Swoosh de Nike, et celui du sponsor maillot, betsson.sport, changent de couleur : jaune orangé cette saison, ils passent au blanc.

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Autre particularité du blason et des côtés du maillot : l'apparition du jaune. Il figure sur les deux étoiles du blason, ainsi que sur les côtés et les épaules, où une fine ligne dessine une sorte d'arc qui donne de l'élan à l'ensemble. Le col de style polo disparaît lui aussi au profit d'un col classique, orné d'une fine broderie noire ton sur ton.

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Le short et les chaussettes seront également entièrement noirs, avec le numéro de maillot et le Swoosh en blanc, ainsi que le blason du club en bleu et blanc, surmonté d'étoiles jaunes. Pour les amateurs de références au passé, ce maillot peut rappeler ceux des saisons 2001-2002 et 2002-2003. Le premier présentait une bande jaune bordant l'avant du maillot, tandis que le second comportait une fine ligne jaune séparant le dos et se prolongeant jusqu'aux côtés.