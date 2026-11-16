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Lautaro Martinez veut à tout prix être présent pour le prochain match de championnat de l’Inter. Cristian Chivu pourrait recevoir dès demain de bonnes nouvelles, confirmées par Javier Zanetti.

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Il y a une Inter avec Lautaro Martinez, tenace, solide, combative et extrêmement dangereuse, et une autre sans son capitaine argentin, capable elle aussi de gagner et tout aussi dangereuse, mais moins inspirée lorsque l’Argentin n’est pas sur le terrain.

L’invalidité contractée lors du match finalement perdu contre Bruges en Ligue des champions a entraîné pour le numéro 10 de l’Inter une très longue absence qui semble enfin toucher à sa fin. Depuis quelques jours, Lautaro travaille pour pouvoir rejouer dès la reprise après la trêve, et les nouvelles qui arrivent sont rassurantes pour Cristian Chivu.

ZANETTI CONFIRME - Javier Zanetti, ancien capitaine et vice-président de l’Inter, s’est exprimé sur la situation de son compatriote auprès de Sky Sport, en marge de la présentation du Trofeo Galbiati : « Ces derniers temps, Lautaro passe vraiment ses derniers tests avec les médecins pour pouvoir être disponible. Je crois qu’il a suivi une rééducation très rigoureuse avec les médecins et le staff. Et connaissant la volonté qu’il a de revenir, j’espère qu’il pourra être disponible dès maintenant. »

DE RETOUR AVEC LE GROUPE DÈS DEMAIN ? - Si tout se passe bien, l’Argentin de Bahia Blanca pourrait dès demain, mardi 17 novembre 2026, fouler à nouveau le terrain d’entraînement avec le groupe de Chivu. Il ne commencera pas avec des efforts intenses, mais l’objectif est fixé : pouvoir jouer contre l’Atalanta, sinon dès le coup d’envoi, au moins pendant 30 minutes après être entré en jeu.

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UN CALENDRIER CHARGÉ POUR L’INTER - La reprise après la trêve coïncidera avec un véritable tour de force pour l’Inter, qui aura absolument besoin de son capitaine. Outre le déplacement à Bergame prévu le dimanche 22 novembre à 20 h 45, l’Inter disputera neuf rencontres dans quatre compétitions sur 31 jours, jusqu’au 22 décembre. Parmi celles-ci, outre le championnat et la Ligue des champions, il y aura les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie contre le Genoa et la finale de la Supercoupe d’Italie face à la Lazio, qui se jouera à San Siro le 22 décembre.