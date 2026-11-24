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Comme l’indique le communiqué officiel de l’Inter : « Hakan Calhanoglu a passé des examens ce matin à l’Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une gêne musculaire aux fléchisseurs de la cuisse droite. »

Son indisponibilité devrait durer trois à quatre semaines : l’objectif pourrait être de retrouver le milieu de terrain turc pour la finale de Supercoppa contre la Lazio, prévue le 22 décembre à San Siro. Calhanoglu devrait donc manquer les matches contre Stuttgart (aujourd’hui, Ligue des champions), le Genoa (28 novembre, Serie A), le Genoa (1er décembre, Coppa Italia), Frosinone (5 décembre, Serie A), le Borussia Dortmund (9 décembre, Ligue des champions), le Torino (13 décembre, Serie A) et Lecce (18 décembre, Serie A).

Le milieu de terrain turc, né en 1994, s’est blessé lors d’Atalanta-Inter (4-4) dimanche soir. Cristian Chivu l’a remplacé par Sucic à la 33e minute.

Aujourd’hui, en conférence de presse à la veille du match contre Stuttgart, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Chivu s’est exprimé ainsi sur le remplacement de Calhanoglu pour le match de demain : « Ma préoccupation en tant qu’entraîneur est de donner des certitudes à l’équipe, c’est ce qui me tient à cœur dans la préparation du match. Les joueurs doivent se sentir à l’aise pour faire certaines choses. Nous ne pouvons pas improviser sur certains points et nous ne devons pas le faire. Nous avons cinq milieux de terrain, vous verrez mes choix demain. »

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Cette saison, Calhanoglu a disputé jusqu’à présent 14 matches sous le maillot de l’Inter (10 en championnat et 3 en Ligue des champions), pour un bilan de 3 buts (tous inscrits en championnat).