Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Tout juste sacré lauréat de la Panchina d’Oro 2025/2026, Cristian Chivu veut définitivement tourner la page des célébrations de la saison dernière pour se concentrer entièrement sur l’exercice 2026/2027. Dès ce soir, en déplacement à Bergame face à l’Atalanta, l’Inter doit répondre sans attendre aux victoires de la Lazio, de la Roma et de l’AC Milan dans une course au titre de Serie A aujourd’hui très ouverte.

Interrogé par DAZN, l’entraîneur roumain a rappelé et souligné la difficulté de cette rencontre : préparer un match aussi important après une trêve pendant laquelle nombre de ses joueurs ont voyagé avec leurs sélections nationales, et surtout remettre en forme ceux qui n’étaient pas au mieux avant cette pause. La défaite dans le derby doit devenir un lointain souvenir ; la victoire contre Como qui a suivi doit servir de base pour continuer à progresser. Voici ses propos.

SARRI A RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS - « Nous savons tous ce que propose Sarri, l’organisation qu’il cherche à mettre en place à l’Atalanta. Il ne travaille ici que depuis quelques mois. Nous savons qu’ils ont rencontré des difficultés en défense et qu’ils n’ont jamais aligné leur défense type. »



À BERGAME, CE N’EST JAMAIS SIMPLE - « Avec les sélections nationales, on a beaucoup de joueurs dispersés à travers le monde. À Bergame, ce n’est jamais simple. Les attentes sont élevées, il faut tout donner et repartir de là où nous en étions il y a deux semaines. »

Publicité Publicité

JE NE FAIS PAS D’EXPÉRIENCES - « Je ne fais pas d’expériences, je gère un groupe en fonction des problèmes auxquels il doit faire face au quotidien. »

LES CHOIX EN DÉFENSE - « Pavard s’est bien entraîné, il a récupéré un peu plus tôt. Manuel Akanji a eu des problèmes, Stones est en train de récupérer. Quoi qu’il en soit, nous disposons de grands joueurs qui méritent souvent d’être titulaires. »

REPARTIR DU MATCH CONTRE COMO - « Nous repartons de ce que nous avons fait contre Como. Nous parlons souvent de noms, mais nous devons regarder les caractéristiques des joueurs. Il faut préparer les matches au mieux pour offrir des solutions offensives sans perdre l’équilibre. »