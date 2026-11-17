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L’avenir d’Alessandro Bastoni continue d’alimenter les discussions à l’Inter, alors que les rumeurs d’un possible départ se font de plus en plus concrètes.

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Les deux matches disputés avec l’Italie de Roberto Mancini ont rendu à l’Inter un Alessandro Bastoni contrasté : d’un côté, une prestation très convaincante face à la France, lors de laquelle il a montré au monde des possibilités d’utilisation jusque-là inimaginées ; de l’autre, une performance incroyablement mauvaise lors de la lourde défaite contre la Belgique.



Le défenseur italien continue assurément de « diviser » les supporters italiens, mais ce n’est pas le cas des recruteurs et des directeurs sportifs de nombreux clubs européens, qui continuent de le suivre de près.



Depuis quelque temps, le Barça multiplie les efforts pour l’arracher à l’Inter, si possible à prix réduit. Mais selon TeamTalk en Angleterre, un autre grand club s’est invité avec insistance dans la course au défenseur central italien pendant cette trêve internationale : Chelsea.

LES PLANS DE L’INTER ET UN CONTRAT À PROLONGER : Il faut le dire et le souligner : pour l’Inter, Bastoni n’est toujours pas à vendre. Le défenseur central né en 1999 est considéré comme l’un des piliers du projet confié à Cristian Chivu. Son expérience dans une défense à quatre avec Mancini en sélection peut même être vue comme une piste importante pour les futurs choix tactiques du club.

Bien sûr, les dirigeants doivent aussi tenir compte de sa situation contractuelle : son accord expire le 30 juin 2028 et, par conséquent, il entrera l’été prochain dans sa dernière année de contrat. L’idée est d’essayer, tôt ou tard, d’ouvrir des négociations. Mais avec déjà 5,5 millions d’euros annuels plus des primes, son contrat est considéré comme l’un des plus importants de la masse salariale actuelle, sans possibilité de l’augmenter.

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LE BARÇA TENTE SA CHANCE : Une revalorisation, comme celle qu’envisagent déjà les agents de Bastoni, paraît aujourd’hui plus difficile que jamais. Ils ont donc commencé à examiner ce que le marché peut ou pourrait offrir. C’est là que revient le Barça : Deco est l’un des plus fervents admirateurs de l’ancien joueur de l’Atalanta et s’était déjà rendu plusieurs fois en Italie il y a un an pour rencontrer le joueur et son entourage. Rien ne s’était concrétisé l’été dernier, l’offre étant trop basse par rapport aux 70 millions d’euros minimum réclamés par l’Inter pour le laisser partir. Mais lors des prochaines fenêtres de transferts, le Barça espère que sa situation contractuelle amènera l’Inter à revoir ses exigences à la baisse.

CHELSEA EN PREMIÈRE LIGNE : Faire des concessions n’est manifestement pas une stratégie envisagée par l’Inter. Au contraire, si Bastoni doit partir, ce qui n’est pas certain, le club souhaitera si possible provoquer une concurrence internationale entre prétendants. C’est là qu’intervient Chelsea : selon TeamTalk, le club a déjà sondé les agents du défenseur central gaucher au sujet d’un transfert en Premier League. Des représentants du club étaient présents à San Siro pour Italie-France, et les dirigeants de Chelsea ont été impressionnés par l’impact de Bastoni, y compris dans une défense à quatre. De là à formuler une offre, il reste évidemment du chemin, mais le marché autour du joueur né en 1999 commence concrètement à s’animer. Et que fera l’Inter ?