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L’Inter est revenue de Bergame avec un 4-4 au goût amer. Ce résultat alimente les débats sur les grandes difficultés défensives de l’équipe entraînée par Cristian Chivu, qui prépare avec beaucoup d’incertitudes son prochain rendez-vous, crucial, en Ligue des champions face à Stuttgart. Après Bastoni et Akanji, Djed Spence s’est lui aussi retrouvé au centre des critiques. Auteur d’une mauvaise prestation, il a même été visé, à mots couverts, par son entraîneur dans les médias.

Antonio Cassano et Daniele Lele Adani ont toutefois été bien plus sévères avec l’Anglais. Dans le dernier épisode de Viva El Futbol, l’émission diffusée sur Twitch et YouTube qu’ils ont créée avec Nicola Ventola, lui aussi ancien joueur de l’Inter, ils ont vivement critiqué l’attitude et les qualités de l’ancien joueur de Tottenham.

LES MOTS DE CHIVU : Juste après le match, Chivu a réprimandé Spence à plusieurs reprises sans jamais le nommer, soulignant que l’Atalanta avait trop souvent pu centrer facilement alors que la défense était en place. La plupart de ces occasions étant nées de percées sur le côté défendu par Spence, l’allusion semblait plus qu’évidente.

« Aujourd’hui, nous avons encaissé quatre buts alors que notre défense était en place. Nous devons tous progresser, à tous les niveaux, surtout dans la gestion des matches. Nous ne devons pas laisser nos adversaires centrer aussi facilement. Nous devons mieux percevoir le danger et adopter la bonne attitude. Sur le quatrième but, la passe verticale de Zappacosta a débouché trop facilement sur un centre. Il ne faut pas trop se fier aux temps forts d’un match. »

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LA CHARGE D’ADANI : Adani a surtout critiqué l’attitude de Spence. Selon lui, une mauvaise lecture du jeu de l’Anglais a provoqué les deux corners qui ont entraîné, d’abord, un arrêt miraculeux de Martinez, puis le but du 3-2 de De Ketelaere, qui a redonné confiance à l’Atalanta.



« Que l’Inter se regarde trop jouer à de nombreuses reprises, c’est un fait. C’est un défaut dans la nature de ces joueurs. Son jeu est porté vers l’attaque, tout le monde marque à tour de rôle. L’Inter, elle, ne calcule pas. Je veux parler d’une action : à la 71e minute, le score est de 3-1, Krstovic est allé presser Spence, qui pensait à l’endroit où il allait prendre l’apéro, complètement déconnecté de la situation. Et il a pratiquement offert un corner. Peu après, De Ketelaere a marqué. »

LE TACLE DE CASSANO : Plus direct et tranchant, comme toujours, Antonio Cassano pointe pour sa part les erreurs techniques de l’Anglais, qu’il juge incapable de jouer dans une équipe aussi forte que l’Inter.

« Spence ? Pour moi, c’est une brêle. Il était sur le banc au Genoa, à Tottenham il jouait par intermittence, puis il s’est retrouvé à disputer la Coupe du monde. Je n’aimais pas tellement Dumfries, mais il était utile sur tout le couloir. Je le prends sans hésiter. Je prends aussi Diouf sans hésiter. Je ne comprends pas ce qui se passe : avant, il jouait, il était titulaire indiscutable, même convoqué par Zidane. Maintenant, tout d’un coup, c’est toujours Spence qui joue, alors que ce joueur n’a pas le niveau. C’est lui qui a relancé l’Atalanta. Il offre le corner alors qu’il a le ballon sur son pied droit pour dégager ou, éventuellement, le protéger. Dans ce cas, on le protège toujours du côté de la touche. Si tu fais le contraire, c’est que tu n’as rien compris au football : tu peux jouer au basket, au baseball, à tout autre chose. Quelqu’un qui joue à l’Inter et avec l’Angleterre ne peut pas commettre une telle erreur. »