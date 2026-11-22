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L’attaquant ivoirien, titulaire d’un passeport français, pourrait être le joueur le plus susceptible d’être vendu sur le marché des transferts

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L’Inter aborde les deux prochaines périodes de transferts avec le même objectif : remanier son effectif, accroître les retombées des achats et ventes de joueurs et rester aussi compétitive que possible en Italie et en Europe. Malgré sa volonté de recruter des joueurs aux caractéristiques différentes, notamment en attaque, elle devra donc aussi commencer à envisager le départ de certains talents actuellement présents dans l’effectif.

Parmi eux, selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter considère Ange-Yoan Bonny comme le « plus susceptible d’être vendu » des quatre attaquants actuellement à la disposition de Cristian Chivu. Un départ pour un montant élevé pourrait permettre à l’Inter de recruter non pas un, mais peut-être deux joueurs aux profils différents.

LES CHIFFRES DANS LES COMPTES : Bonny est arrivé à Milan en provenance de Parme durant l’été 2025 pour un montant total de 25 millions d’euros, bonus compris. Une grande partie de ces bonus a déjà été déclenchée : le coût d’acquisition inscrit dans les comptes atteint donc déjà environ 24,6 millions d’euros. Le club de Parme s’est également assuré 20 % sur une future revente, tandis que l’avant-centre a signé un contrat de cinq ans, qui expire le 30 juin 2030, avec un salaire débutant à 2 millions d’euros nets et appelé à augmenter.

Pour la saison 2025/2026, son coût annuel dans les comptes s’est ainsi élevé à 8,3 millions d’euros. Ce montant augmente avec son salaire pour la saison 2026/2027 et, au 30 juin 2027, le seuil à atteindre pour éviter une moins-value, ou plutôt le montant à partir duquel envisager une plus-value, sera de 14,76 millions d’euros.

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SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VENDU, MAIS À QUEL PRIX ? Compte tenu des 20 % sur la revente à reverser à Parme, de l’âge de Bonny, qui vient de fêter ses 23 ans, et de la valeur des attaquants sur le marché européen, l’Inter n’a absolument pas l’intention de brader son avant-centre si elle envisage son départ.



Si l’Inter décidait réellement d’écouter les offres pour l’ancien joueur de Parme avant de se lancer sur le marché, celles-ci devraient donc correspondre à une valorisation d’au moins 35 à 40 millions d’euros.

MENDY, PREMIÈRE SOLUTION DE RECHANGE ? Et si Bonny partait vraiment ? Comme indiqué, l’Inter souhaite intégrer à son effectif des joueurs aux caractéristiques différentes. L’Ivoirien possède des qualités proches de celles de Thuram, mais a tendance à s’excentrer plutôt qu’à attaquer la surface et la profondeur. Des qualités que Paul Mendy a, lui, montrées jusqu’ici. Révélé en ce début de saison à Cagliari, il pourrait aussi peser moins lourd que l’ancien joueur de Parme sur les deux postes de dépenses : le coût du transfert et le salaire.

L’Inter pourrait toutefois choisir de se tourner résolument vers d’autres profils, plus à l’aise dans les duels et capables de créer une supériorité numérique dans les petits espaces. Un deuxième attaquant ou un joueur de couloir capable d’évoluer en pointe.