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Nicolò Barella, milieu de terrain de l'Inter, s'exprime en conférence de presse à la veille du match contre Stuttgart, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

« J'ai toujours dit que c'est l'équipe qui fait la différence, toujours, rapporte FcInter1908.it . C'est un vestiaire formidable, composé de garçons formidables, mais parfois, nous aurions dû mieux gérer certaines situations. C'est nous qui entrons sur le terrain. Nous avons cette responsabilité, nous en avons parlé entre nous parce que nous sommes des adultes et des joueurs expérimentés. Si nous avions la solution toute trouvée, ce serait très facile. Nous devons continuer à discuter pour améliorer la situation, mais cela fait partie du football. Je ne suis pas inquiet. »

« À Bergame, si nous avons pris l'avantage, c'était grâce à tout le monde ; quand nous avons subi la remontée, c'était la faute de tout le monde. Nous avons un peu relâché notre attention, mais on peut penser que c'est terminé. Ce n'est vraiment fini que lorsque l'arbitre siffle. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer avec un point au lieu de trois. En championnat, ce genre d'erreurs peut arriver. Nous sommes toujours dans la course au classement et je vois le verre à moitié plein. »

Les absences de Chalanoglu et Zielinski : « Toutes les absences pèsent, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup de matches, beaucoup de compétitions. Nous sommes à un stade de la saison où nous avons déjà beaucoup de matches dans les jambes. Nous devons montrer notre meilleur visage sur le terrain, nous avons étudié les caractéristiques de l'équipe que nous allons affronter. Ses joueurs sont très physiques, ils mettent beaucoup d'intensité et nous devons donner tout ce que nous avons. Nous en avons envie. »

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« Un manque de motivation ? Quand on est dos au mur, on cherche à se donner un coup de fouet, c'est plus facile. Mais depuis que je suis à l'Inter, l'idée a toujours été de lutter sur tous les fronts. Certaines années, nous l'avons mieux fait que d'autres, mais je ne pense pas que ce soit une question de coups reçus. Il y a des hauts et des bas, c'est l'histoire d'une équipe. Peu d'équipes sont restées au sommet pendant 10 ans. Avec le temps, il peut arriver que l'Inter tombe, puis se relève. »

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« Un sentiment de suffisance ? Il ne doit pas y en avoir. La dernière équipe à avoir remporté deux titres de Serie A de suite, c'est la Juventus, et nous avons pour objectif de conserver notre titre. Ce n'est jamais arrivé depuis que je suis à l'Inter, cela ne peut qu'être une source de motivation. Nous disputons aussi d'autres compétitions, nous devons les respecter et donner 100 % pour faire de notre mieux. »