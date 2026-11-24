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L'Inter est repartie de Bergame meurtrie, même si tout n'est pas à jeter dans le match nul 4-4 contre l'Atalanta. L'équipe de Cristian Chivu a une nouvelle fois montré qu'elle était une redoutable machine à marquer, avec une multitude d'occasions créées, quatre buts inscrits et, surtout, le sentiment qu'elle peut mettre n'importe quel adversaire en difficulté quand elle le veut. Mais la phase défensive inquiète l'entraîneur roumain et le club. Ce match a encore montré que l'équipe pouvait soudainement perdre le fil et concéder des occasions à n'importe qui, non seulement d'un match à l'autre, mais surtout au cours d'une même rencontre.

Il faut trouver une solution immédiate, mais le marché des transferts pourrait aussi aider l'entraîneur. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, le club envisage désormais de réaliser le recrutement qui n'avait pas abouti cet été.

AKANJI ET STONES : Le constat porte notamment sur la nécessité, pour Cristian Chivu, de pousser Bastoni et Carlos Augusto dans leurs retranchements afin de tenter de stabiliser la défense, alors qu'au poste de défenseur central dans une ligne à trois, Akanji et Stones devaient être les joueurs capables de faire franchir un cap à l'effectif. L'Anglais a connu plusieurs problèmes physiques, déjà connus dans ses antécédents au moment de son recrutement, mais que le club pensait pouvoir gérer, à tort.

La régression du Suisse est plus préoccupante encore. Recruté définitivement auprès de Manchester City à la fin de la saison dernière, il s'est montré en grande difficulté dans les grands espaces, un facteur qui avait poussé les Citizens à le laisser partir. Et par rapport à il y a un an, l'Inter tente de jouer quelques mètres plus haut, exposant à plusieurs reprises sa défense à de longues courses vers l'arrière.

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PROVSTGAARD, PREMIÈRE PISTE : Pour cette raison, et compte tenu du départ simultané et sous-estimé de joueurs capables d'organiser la défense comme Darmian, mais surtout De Vrij et Acerbi, l'Inter a commencé à explorer le marché des défenseurs. Le club veut savoir s'il peut avancer à janvier un recrutement initialement prévu pour l'été prochain.



Le profil qui plaît le plus au directeur sportif Baccin est sans conteste celui d'Oliver Provstgaard, Danois de 23 ans évoluant à la Lazio. L'Inter a renoué d'excellentes relations avec ce club grâce à la réduction accordée sur le transfert de Davide Frattesi dans l'équipe de Gattuso. Le prix demandé est élevé : 40 millions, trop pour janvier. Les solutions de rechange ne manquent pas et le directeur sportif ainsi que son équipe commencent à étudier les opportunités possibles.

LES AUTRES PISTES : Pour Finn Jeltsch, né en 2006 et sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Stuttgart, prochain adversaire de l'Inter en Ligue des champions, le problème du prix se pose également, même si les sommes en jeu sont moins élevées que pour le Danois. L'Américain Chris Richards, de Crystal Palace, représente une opportunité : son contrat expire le 30 juin 2027 et il pourrait être disponible à un coût modéré. L'Inter peut également discuter avec Arsenal d'un prêt de Cristhian Mosquera, qui joue peu sous les ordres d'Arteta cette saison. Les pistes sont nombreuses et leurs coûts varient. Tout dépendra de la capacité de Chivu à rééquilibrer l'Inter d'ici janvier.