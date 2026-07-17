Insatisfait de sa situation actuelle, la star marocaine envisage de quitter son club

L'international marocain Bilal El Khannous envisage sérieusement de quitter le club allemand de Stuttgart lors du mercato estival actuel, après avoir fait part de son mécontentement quant à sa situation au sein de l'équipe.

Selon lequotidien marocain Al-Batal, le milieu de terrain a confié à son entourage qu’il songeait sérieusement à partir, estimant ne pas disposer d’un temps de jeu suffisant, surtout depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, compétition à l’issue de laquelle son statut de titulaire s’est dégradé.

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Bien que le joueur de 22 ans ait réalisé une bonne première saison sous le maillot de Stuttgart, avec 16 buts marqués ou délivrés, la seconde moitié de l’exercice n’a pas été à la hauteur de ses attentes : il n’a été titulaire que lors de 8 matchs au cours de la phase retour du championnat allemand et s’est contenté de trois contributions offensives. avant de débuter la finale de la Coupe d’Allemagne sur le banc.

Selon le rapport, la direction du club n’a reçu aucune demande officielle de départ de la part du joueur et ne souhaite pas le céder, un an seulement après avoir transformé son prêt en transfert définitif en provenance de Leicester City pour environ 20 millions d’euros.

Le club n'entamera des négociations que si une offre supérieure à 60 millions d'euros est déposée, d'autant plus que la cote du joueur a grimpé en flèche après ses six titularisations avec le Maroc lors de la Coupe du monde.