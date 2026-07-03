Inquiétude au Feyenoord après la grave blessure au genou de Jordan Bos

Jordan Bos s'est blessé lors du match à élimination directe Australie-Égypte. Le défenseur du Feyenoord est resté au sol, visiblement touché, après avoir été percuté par un adversaire qui a glissé sur sa jambe d'appui.

Le latéral droit avait bien entamé la rencontre : après une percée prometteuse, il se présenta seul face au but, mais Rami Rabia intervint à temps d’un tacle glissé pour empêcher sa frappe.

Peu après, l’Australie a concédé l’ouverture du score. Un coup franc égyptien mal repoussé a permis un nouveau centre au sol devant le but. Emam Ashour, à la réception, a transformé l’offrande en but : 0-1.

Après l’ouverture du score, les Pharaons prennent progressivement l’ascendant tandis que les Australiens sont contraints de reculer. Juste avant la mi-temps, le malheur frappe Bos.

Le défenseur du Feyenoord a d’abord conservé le ballon en jeu puis a éliminé Mostafa Zizo, avant que Rabia n’intervienne d’un tacle glissé. Bos a mal atterri et est immédiatement resté au sol, visiblement très souffrant.

Les ralentis ont montré que le défenseur égyptien avait glissé sur la jambe de Bos, qui semblait alors clouée au sol. Le genou de l’Australien a encaissé un choc violent. Le joueur s’est immédiatement saisi de son articulation douloureuse.

Des images inquiétantes ont alors suivi : incapable de se relever, il a été évacué sur civière par le staff médical jusqu’aux vestiaires. Feyenoord espère que la blessure de son arrière latéral ne sera pas trop grave.