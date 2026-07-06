Le compte spécialisé « Archivo Far », référence dans l’analyse des décisions arbitrales, a déclenché une vive polémique après la rencontre Brésil-Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en pointant du doigt une erreur d’arbitrage manifeste.

La Seleção a ainsi quitté la compétition après une défaite 2-1 face aux Scandinaves, après les deux buts d’Erling Haaland (79^e et 90^e), tandis que Neymar avait réduit le score sur penalty dans le temps additionnel. La Seleção quitte ainsi la Coupe du monde dès les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1990.

Sur la plateforme « X », le compte espagnol spécialisé dans l’arbitrage a publié son analyse de cette action controversée, affirmant que Ryan, le défenseur brésilien, avait commis une faute évidente sur Antonio Nusa lors de la récupération du ballon en début d’action, action qui a ensuite conduit à l’obtention d’un penalty en faveur de Matheus Cunha.

Selon l’analyse, Ryan n’a pas touché le ballon et a clairement fait trébucher Nosa ; la faute aurait dû être sifflée et le jeu interrompu avant la poursuite de l’action.

Il souligne également une seconde erreur du VAR, celui-ci n’ayant montré à l’arbitre que l’image du contact entre Christopher Ajer et Matheus Cunha dans la surface, tout en omettant la séquence précédente révélant la faute sur Nusa, ce que le compte qualifie de « problème de communication » entre la salle VAR et l’arbitre central.

L’incident est survenu en première période : l’arbitre a accordé un penalty au Brésil après avoir visionné la vidéo d’une intervention de Christopher Ayre sur Matheus Cunha dans la surface de réparation, mais Bruno Guimarães a manqué son tir, repoussé par le gardien Orjan Nyland, privant ainsi le Brésil d’une occasion d’ouvrir le score.

Malgré ce coup du sort, le Brésil n’a pas su concrétiser son avantage, avant d’être puni par Haaland, auteur d’un doublé tardif qui qualifie la Norvège pour les quarts de finale. Neymar a seulement sauvé l’honneur d’une panenka dans le temps additionnel.

Lire aussi :

Vinícius Júnior… On ne peut pas applaudir d’une seule main