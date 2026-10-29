Le championnat saoudien Roshn a réservé une surprise à la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, avant le match tant attendu face à Al-Khaleej dans la compétition.

Al-Nassr reçoit Al-Khaleej, ce jeudi, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, pour la douzième journée du championnat Roshn.

Quelques heures avant la rencontre, le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Mureisel a affirmé que la Ligue saoudienne avait tranché sa position définitive concernant le deuxième but d'Al-Nassr dans les filets d'Al-Faisaly.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, lors du match qui les a opposés vendredi dernier, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, pour la onzième journée du championnat Roshn.

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La rencontre a été marquée par le brio de Cristiano Ronaldo, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr à la 49e minute, après avoir dévié d'une tête dans les filets un centre envoyé par son compatriote João Félix sur un coup franc.

Cependant, certains internautes des réseaux sociaux ont suscité une polémique, en estimant que le but avait été marqué par André Giroto, défenseur d'Al-Faisaly, contre son camp, et non par la star portugaise.

Al-Mureisel a affirmé que la commission de conformité de la Ligue saoudienne a attribué le but au nom de Cristiano Ronaldo, après avoir pris toutes les mesures officielles pour s'assurer qu'il en était bien l'auteur, y compris en s'adressant à l'arbitre du match entre Al-Nassr et Al-Faisaly.

Le journaliste saoudien a précisé que la star portugaise a été informée personnellement de la décision, et qu'il compte désormais 982 buts dans son palmarès de buteur.

Ce but revêt une très grande importance pour le capitaine d'Al-Nassr, puisqu'il s'agit du 982e de sa carrière, le plaçant à seulement 18 buts de devenir le premier joueur à franchir la barre des 1000 buts dans l'histoire du football.