La retraite internationale de Cristiano Ronaldo n'est pas passée inaperçue au sommet du football mondial. Quelques heures seulement après l'annonce par la légende portugaise qu'elle raccrochait le maillot de la sélection après 23 ans de gloire, le président de la Fédération internationale de football, le Suisse Gianni Infantino, a publié un message d'adieu exceptionnel dans lequel il a placé Ronaldo à un rang que peu peuvent atteindre.

Sur son compte officiel Instagram, Infantino a écrit un message qui ressemblait au résumé de toute une histoire : « Peu de joueurs ont su toucher le cœur des amateurs de football à travers le monde comme Cristiano Ronaldo. Une carrière marquée par un talent exceptionnel, une détermination inébranlable et une volonté constante de repousser les limites du possible. »

Le président de la FIFA ne s'est pas contenté de l'émotion : il a aussi passé en revue, à coups de chiffres, ce qui fait de la carrière de Ronaldo un cas unique peut-être inimitable, soulignant qu'il est le meilleur buteur de l'histoire des sélections et le premier joueur de l'histoire du jeu à marquer lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, de 2006 jusqu'à 2026, des chiffres qu'il a qualifiés de « choses qui ne se reproduiront peut-être jamais ».

Infantino a ajouté, dans son message qui a connu une large diffusion : « Cristiano a réalisé des exploits qui ne se reproduiront peut-être jamais, mais son plus grand héritage dépasse de loin les records, les trophées et les buts. Il a inspiré des générations, uni des millions de supporters et porté les espoirs et la fierté du Portugal jusqu'aux plus grandes scènes mondiales. »

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Le président de la FIFA a conclu son message par un remerciement direct : « Merci à toi, Cristiano, pour ta passion, pour les moments inoubliables et pour l'immense contribution que tu as apportée à notre beau sport, en portant le maillot de la sélection portugaise avec une immense fierté. Ta carrière internationale restera à jamais une partie de l'histoire du football. »

Le message d'Infantino est venu en réponse à la vidéo émouvante publiée jeudi par le capitaine d'Al-Nassr sur ses comptes Instagram et X, dans laquelle il a déclaré au peuple portugais : « Le jour est arrivé où je rends le maillot numéro 7 de notre sélection nationale. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il m'appartenait à moi seul, mais j'ai eu pendant 23 ans l'honneur et la responsabilité de le porter et de le défendre. »

Ronaldo a ajouté : « Le moment est venu aujourd'hui de le transmettre à l'avenir. Ce n'a pas été une décision facile, car certaines décisions ne sont pas prises par la raison seule, le cœur y participe aussi », adressant ses remerciements à ses coéquipiers, à ses entraîneurs et aux supporters du « Brésil de l'Europe ».

Par cette décision, Ronaldo tourne une page internationale légendaire au cours de laquelle il a disputé 234 matchs et inscrit 146 buts, un record mondial, et a mené son pays à son premier titre continental lors de l'Euro 2016, puis à deux titres en Ligue des nations de l'UEFA en 2019 et 2025, jusqu'à la demi-finale du Mondial 2006.