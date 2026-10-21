Infantino reçoit des excuses officielles après la polémique du second salaire

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a reçu des excuses publiques du journal britannique The Times, après que ce dernier a formulé de nombreuses accusations à l'encontre du président de la FIFA au cours de la période écoulée.

Le journal avait relayé plusieurs accusations visant le président de la FIFA dans un article publié le 13 octobre, affirmant en particulier que le dirigeant suisse percevait un second salaire de l'instance internationale qui gouverne le football, ce qui n'avait pas été annoncé officiellement.

Le journal a par la suite démenti ces informations, The Times reconnaissant : « Il n'y a jamais eu de second salaire », précisant que les dépenses et les remboursements perçus par Infantino ne sont pas considérés comme une rémunération au regard du droit suisse, et n'ont donc pas à figurer dans le rapport annuel de la FIFA.

Le journal a également corrigé ses allégations concernant l'acquisition présumée d'un bien immobilier à Miami à un prix anormalement bas, et a conclu son communiqué en déclarant : « Nous présentons nos excuses à M. Infantino et à la FIFA pour ces erreurs. »

Dans un communiqué publié à la suite de ces corrections, la Fédération internationale de football (FIFA) s'est empressée de réagir, l'instance estimant que cet incident illustre les tentatives répétées de la part de certaines parties pour nuire à sa réputation et à celle de son président.

Le communiqué indique : « Comme la FIFA l'a déclaré en août, il est évident que certains déploient des efforts coordonnés et continus pour ternir la réputation de la FIFA et de son président. »

La Fédération a également appelé les médias à faire preuve de davantage de rigueur dans la vérification de leurs informations, tout en affirmant qu'elle accepte les critiques fondées sur des faits avérés.

La FIFA a insisté sur le fait que « la critique constructive est la bienvenue, mais cette critique ne saurait justifier la publication d'allégations mensongères ».

En conclusion, la Fédération a averti qu'elle continuerait de s'opposer fermement à toute publication qu'elle juge inexacte ou diffamatoire, alors que Gianni Infantino s'apprête à se présenter pour sa réélection à la présidence de la FIFA.



