Infantino promet une surprise de taille au futur champion du monde

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a annoncé que le président américain Donald Trump devrait remettre le trophée de la Coupe du monde à l’équipe vainqueur lors de la finale prévue le 19 juillet.

Bien qu’Infantino et Trump aient entretenu des relations étroites durant la préparation du tournoi, le locataire de la Maison-Blanche s’est peu exprimé sur la compétition depuis son coup d’envoi le 11 juin et n’a assisté à aucun match jusqu’ici.

Interrogé par l’émission « Fox & Friends », le patron du football mondial a confirmé, selon des propos rapportés par le Guardian, que le programme prévoyait bien la présence de l’ancien président lors de la cérémonie de remise du trophée au stade New York New Jersey. (connu sous le nom de MetLife Stadium), où Trump avait déjà pris part l’an dernier à la remise de la Coupe du monde des clubs.

« Nous serons aux côtés du président pour savourer la finale et, bien sûr, pour remettre le trophée au vainqueur », a déclaré Infantino. Interrogé sur la présence effective de Trump à ses côtés lors de la remise, il a ajouté : « Bien sûr, nous sommes ensemble tout le temps. »

Cette présence rappelle la finale de la Coupe du monde des clubs disputée sur la même pelouse, lors de laquelle Trump était resté sur le podium après avoir remis le trophée au capitaine de Chelsea, Reece James. Ce dernier avait alors commenté la scène en déclarant : « On m’avait dit qu’il remettrait le trophée puis quitterait le podium, et je pensais qu’il le ferait, mais il a voulu rester. »

Interrogé sur ce qui s’était passé entre lui et le président américain à ce moment-là, James a ajouté : « Pour être honnête, l’ambiance était très bruyante et je n’ai pas pu entendre grand-chose ; il m’a félicité, ainsi que l’équipe, pour avoir remporté le trophée, et nous a demandé de profiter de ce moment. »

Même stupéfaction chez Cole Palmer, coéquipier de James, qui a raconté plus tard : « Je savais qu’il serait là, mais je ne savais pas qu’il resterait sur le podium pendant que nous levions le trophée ; j’étais un peu déconcerté, oui. »