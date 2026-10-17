Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), est de retour au Maroc pour une visite qui coïncide avec le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans "Maroc 2026", saluant la passion des Marocains pour le football, au moment où le Royaume se prépare à accueillir le plus grand des événements en partenariat avec l'Espagne et le Portugal en 2030.

Infantino a été accueilli par Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, pour assister à la cérémonie d'ouverture du tournoi et suivre le match inaugural, une étape qui illustre la présence continue du Maroc sur la scène de l'organisation des compétitions internationales.

Le président de la FIFA s'est réjoui de son retour dans le Royaume, soulignant la place qu'occupe désormais le Maroc dans le football mondial, ainsi que la passion du public, qui dépasse les limites des stades et porte des messages de tolérance, de coexistence et de paix.

Cette visite intervient alors que le Maroc poursuit le développement de ses infrastructures sportives et le renforcement de son expertise organisationnelle, de manière à soutenir ses ambitions d'accueillir les plus grands tournois mondiaux, selon le site "Hespress".

Le Mondial féminin des moins de 17 ans représente une nouvelle étape dans le parcours du Royaume et met en lumière les jeunes talents féminins, avant le défi majeur que constitue l'organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal, un rendez-vous qui place les capacités organisationnelles marocaines face à un nouveau test mondial.



