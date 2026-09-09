Dans un coup dur qui pourrait redessiner la carte de l'élection à la présidence de la FIFA, la Fédération française de football, sous la houlette de Philippe Diallo, a décidé de retirer son soutien total au président de la FIFA Gianni Infantino et de rejoindre officiellement le front de l'Union européenne qui lui est hostile, l'accusant d'un management autoritaire et d'avoir vendu la Coupe du monde à des fonds proches de Donald Trump.

La France annonce la rupture demain

Le journal « L'Équipe » a souligné que la position de la France lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA, prévue le 18 mars à Rabat au Maroc, ne faisait guère de doute, mais l'attente prendra fin demain, jeudi, lorsque le comité exécutif de la Fédération française retirera, sauf circonstances imprévues, son soutien total à Infantino, qui se présente pour un nouveau mandat malgré la tempête suscitée par sa décision, à la mi-été, de vendre des parts de la Coupe du monde à des fonds privés contrôlés par des proches du président américain Donald Trump.

Diallo : un système indigne du football

Philippe Diallo, membre du comité exécutif de l'UEFA et président de la Fédération française, a exprimé son intention d'abandonner Infantino, à l'instar de dizaines de fédérations européennes, estimant que la direction actuelle de la FIFA n'est pas à la hauteur des principes élevés que représente le football, selon ce qu'a révélé le journal « L'Équipe ».

Le quotidien français a rapporté les propos incendiaires de Diallo : « J'ai déjà critiqué la répartition des revenus de la Coupe du monde entre les sélections nationales parce que je l'ai trouvée extrêmement injuste. De nombreux événements se sont par ailleurs produits récemment et se sont écartés des fondements du jeu, comme l'annulation du carton rouge accordé à Balogun à la demande de Donald Trump, l'extension proposée de 48 à 64 équipes, et certains arrangements financiers. Il faut une révision globale de ce système qui n'est pas à la mesure de l'importance du football. »

Pourquoi Diallo se retourne-t-il maintenant ?

L'Équipe estime que la position affichée par Diallo de se retourner contre Infantino, qui sera dévoilée jeudi, ne tient pas seulement à ses divergences de fond avec lui, mais aussi au fait qu'il est membre du comité exécutif de l'UEFA et ne peut s'opposer à Aleksander Ceferin, qui met actuellement tout en œuvre pour se débarrasser du président de la FIFA.

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