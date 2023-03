Indice UEFA : La France toujours sous la menace des Pays-Bas

Garder la cinquième place de l'indice UEFA est déterminant pour la suite pour le football tricolore.

Qui terminera la saison à la cinquième place de l'indice UEFA ? La réponse a cette question vaut cher, puisque cette position offrira trois places directes plus une en double barrage en Ligue des champions à son détenteur.

Les Pays-Bas continuent de pousser

Cinquième depuis plusieurs saisons désormais, la France subit la pression des Pays-Bas et du Portugal, qui profitent de la saison désastreuse des clubs français sur la scène européenne pour se rapprocher.

Toutefois, les Portugais ne peuvent plus combler leur retard d'ici la fin de cet exercice, malgré les parcours de Benfica et du SportingCP.

En revanche, les clubs hollandais, toujours représentés par Feyenoord en Ligue Europa et l'AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence poussent fort derrière le désormais seul OGC Nice.

Avec plus que 2,097 points d'avance, la France n'a plus aucune marge et doit espérer que les deux intéressés ne réalisent pas une épopée jusqu'au bout de leurs compétitions respectives.

Le tirage au sort des quarts de finale des trois compétitions européennes ce vendredi promet déjà d'être déterminant.