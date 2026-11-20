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Le Brésilien Angelo, milieu de terrain d'Al-Nassr, a dévoilé la facette humaine du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, qu'il a décrit comme un homme incroyable et unique en son genre.

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Dans des déclarations diffusées ce vendredi par la chaîne de la Roshn Saudi League sur YouTube, Angelo a déclaré : « Cris est incroyable et unique en son genre, et pas seulement en tant que joueur. Je pense que tout le monde sait déjà quel joueur il est, et il n'y a pas grand-chose que je puisse ajouter à ce sujet. »

Avant de nuancer : « Mais ce qui a vraiment marqué ma carrière, c'est sa personnalité, l'homme qu'il est au quotidien. Il m'aide et me donne toujours des conseils. »

Il a ajouté : « Je me souviens, je crois que c'était lors de ma première semaine à Al-Nassr, il m'a mis totalement à l'aise pour lui poser des questions, discuter avec lui et lever le moindre doute sur n'importe quel sujet, qu'il soit personnel ou professionnel. »

Et de poursuivre : « Je me souviens être allé le voir pour lui dire : “Écoute, j'ai beaucoup de rêves, d'objectifs et de choses que je veux accomplir, j'espère que tu pourras m'aider et me donner quelques conseils.” Et c'est ce qu'il fait depuis. »

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Il a continué : « La saison dernière en particulier, il m'a vraiment pris sous son aile et m'a guidé sur le terrain, et les choses n'ont cessé de s'améliorer. Je pense que c'était aussi grâce à l'entraîneur [Jorge Jesus]. »

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Il a enchaîné : « Cette saison, il me donne encore plus de conseils qu'avant. C'est drôle, je ne m'en souviens pas complètement, mais je crois qu'un supporter a retrouvé une vidéo de l'un de nos derniers matchs, je ne me rappelle plus l'adversaire. »

Il a poursuivi : « Je suis entré en seconde période et [Ronaldo] m'a dit : “Ne t'inquiète pas, dans ce match tu vas marquer et tu vas me faire une passe décisive.” Et dans ce match, j'ai effectivement marqué, je n'ai simplement pas délivré la passe décisive après être entré en seconde période. »

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Il s'est étendu : « Mais c'est quelqu'un qui est toujours là pour m'aider. Il me motive et m'aide énormément chaque jour. C'est un coéquipier en qui je peux avoir confiance, qui me conseille dans la vie et dans tout le reste. Il est un peu comme une figure paternelle, il est vraiment exceptionnel. »

Il a complété : « Ce n'est pas seulement avec moi, mais avec tous les autres joueurs. Quand Wesley était ici, il l'a aidé, il a aidé Bento, et João [Félix] aussi. João joue vraiment de façon remarquable, et Cris l'aide. »

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Il a ajouté : « Samu [Costa] vient lui aussi d'arriver, et il aide Iñigo [Martínez], il aide tout le monde dans l'équipe, y compris les jeunes joueurs saoudiens. Il est vraiment unique en son genre. »

Il a poursuivi : « Mon frère est venu me voir en pleurant [pour prendre une photo avec Ronaldo]. Pour moi aussi, c'était génial, parce que parfois on hésite un peu à aller le voir pour lui demander : “Salut, est-ce que tu peux faire une photo avec mon frère ?” »

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Avant de nuancer : « Mais il a été incroyable. Il m'a dit : “Amène-le ici, ne t'inquiète pas, on va la faire, cette photo.” Et il a discuté avec lui, parce que mon frère demandait à le rencontrer et à échanger avec lui, car il est comme mon grand frère, tout comme il est mon idole. »

Angelo a conclu ses déclarations en ces termes : « Il [Ronaldo] est exceptionnel en tant qu'homme, et encore meilleur en tant que joueur. »