Les sélections asiatiques poursuivent leur progression remarquée face aux nations européennes en Coupe du monde. Ce vendredi matin (heure de Greenwich), la Corée du Sud a ainsi dominé la République tchèque 2-1 lors des qualifications pour le Mondial 2026, confirmant la suprématie asiatique dans les confrontations directes des dernières éditions.

Cette victoire porte à six le nombre de succès asiatiques en onze confrontations avec l’UEFA depuis 2022, contre quatre victoires européennes et un match nul.

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Selon le site français « stats foot », ces chiffres marquent un tournant net par rapport aux deux dernières Coupes du monde, où les formations européennes n’avaient concédé qu’une seule défaite en 15 matchs contre l’Asie, pour 10 victoires et 4 nuls.

Ces chiffres attestent d’une réduction notable de l’écart traditionnel entre les deux continents, principalement grâce à la progression constante des sélections asiatiques sur les plans technique et physique, et à leur capacité à rivaliser avec les grandes écoles européennes.

Grâce à sa victoire contre la République tchèque, la Corée du Sud occupe la deuxième place du groupe A avec 3 points, juste derrière le Mexique, vainqueur de l’Afrique du Sud (2-0) lors du match d’ouverture, à la différence de buts.

La République tchèque pointe à la troisième place, juste devant l’Afrique du Sud, dernière au goal average.