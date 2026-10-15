Incomparable : Mohamed Salah règne sur l'Europe avec un record historique impossible

La star égyptienne Mohamed Salah a continué d'écrire l'histoire sur les pelouses européennes, après avoir dévoilé un nouveau chiffre exceptionnel qui le place au sommet de la hiérarchie du Vieux Continent.

Le club turc de Trabzonspor a signé une précieuse victoire à l'extérieur face aux Finlandais du KuPS sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés aujourd'hui au stade Tammelan, dans la ville de Tampere, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence.

En seulement 55 minutes de jeu, Mohamed Salah, qui portait le brassard de capitaine pour la première fois avec Trabzonspor, a délivré la passe décisive du premier but, avant d'inscrire lui-même le deuxième but du club turc à la 44e minute.

Le réseau mondial de statistiques footballistiques "Opta" a confirmé que Salah est le seul joueur à avoir réussi à marquer et à délivrer une passe décisive lors d'un même match à 13 reprises différentes dans les grandes compétitions européennes depuis la saison 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui.









Avec ce chiffre, l'Égyptien devance son plus proche poursuivant avec un écart considérable de 4 matchs complets, confirmant qu'il est le joueur le plus décisif et le plus influent d'Europe au cours des huit dernières années.

Cette performance reflète l'immense valeur technique de Salah, qui ne se contente pas de secouer les filets, mais cumule à la fois le rôle de buteur et celui de meneur de jeu, une équation que toutes les stars européennes n'ont pas réussi à réaliser avec la même régularité.

Un nouveau chiffre qui s'ajoute au riche palmarès de Salah et qui prouve une fois de plus qu'il n'est pas un simple buteur, mais un système offensif complet, sans équivalent dans le football mondial.



