Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le match de Landesliga berlinoise entre Delay Sports et Hilalspor a été interrompu.

En cause, apparemment, un jet de bouteille en direction de l’arbitre assistant après qu’un penalty a été accordé à Delay Sports à la 60e minute. Le club du streamer Twitch Elias Nerlich menait alors 2-1.

« Après le coup de sifflet accordant le penalty, une bouteille a été lancée en direction de l’arbitre assistant. Le match a alors été arrêté », a indiqué Delay Sports sur le compte Instagram du club. Le communiqué ne précisait ni qui était responsable de l’incident, ni si l’arbitre assistant avait été touché par la bouteille.

La manière dont le résultat de la rencontre sera déterminé reste également incertaine. « C’est désormais au tribunal sportif de décider du résultat qui sera attribué au match », a expliqué Delay Sports. À la suite d’un incident similaire par le passé, le club berlinois avait dû rejouer un match.

Publicité Publicité

En septembre 2024, le match de Kreisliga contre le BSV Al-Dersimspor II, avec l’ancien international Max Kruse, avait dégénéré. Delay Sports avait inscrit le but du 3-2 dans le temps additionnel. Des échauffourées avaient ensuite éclaté sur le terrain et des spectateurs avaient envahi la pelouse. La police avait dû intervenir et l’arbitre avait arrêté la rencontre.

Elias Nerlich réagit : « Ce qui se passe encore ici est digne d’un Oscar »

« Franchement, ce qui se passe encore ici est digne d’un Oscar. Je ne sais pas quoi dire », a déclaré le cofondateur Nerlich sur son compte Instagram personnel.

Sur le plan sportif, Delay Sports réalise un parcours remarquable en Landesliga berlinoise. Le club a pris les 27 points possibles en neuf matches. Son poursuivant, le BSV Eintracht Mahlsdorf II, compte lui aussi 27 points, mais a déjà disputé deux rencontres de plus.