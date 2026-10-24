Inattendu : le transfert surprise d'Al-Hilal contraint Inzaghi à oublier Cancelo

Parfois, les transferts réussis n'ont pas besoin d'un grand tapage médiatique ni d'une longue course pour voler la vedette. Certains noms arrivent en toute discrétion, puis s'imposent par leurs performances et se transforment en solutions inattendues sur le terrain.

C'est précisément ce qu'offre Mohamed Mehzri, le latéral d'Al-Hilal, qui a su transformer sa signature d'une simple étape destinée à combler une lacune défensive en un transfert qui offre à l'entraîneur italien Simone Inzaghi des options supplémentaires à plus d'un poste.

De bouche-trou à l'oubli de Cancelo

Le recrutement de Mehzri n'a pas été un simple ajout numérique à l'effectif d'Al-Hilal : il est intervenu à un moment où l'équipe avait besoin d'une solution concrète au poste de latéral droit, notamment avec la crise du Portugais João Cancelo et son exclusion de la liste locale en raison de son état physique.

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Inzaghi faisait face à un défi à ce poste depuis le départ de Cancelo pour Barcelone, après avoir perdu l'une de ses options les plus marquantes, celle qui confère au flanc droit une puissance offensive et une capacité à faire la différence.

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Dans ces conditions, l'entraîneur italien a trouvé en Mehzri un joueur capable de répondre aux exigences du poste sans sacrifier l'équilibre défensif. Le latéral d'Al-Hilal ne se repose pas uniquement sur ses montées offensives : il possède également la capacité de lire les mouvements de l'adversaire, de couvrir ses coéquipiers et d'intervenir au bon moment pour couper les attaques, autant de détails qui revêtent une grande importance dans le système d'Inzaghi, qui a besoin de latéraux capables d'assumer des rôles multiples.

Plus important encore, Mehzri ne s'est pas cantonné à un rôle de remplaçant assurant une mission temporaire : il a donné au staff technique des raisons de compter sur lui parmi les options de base, tirant parti de sa capacité à évoluer entre le poste de latéral droit et l'axe défensif.

Cette polyvalence offre à Inzaghi une plus grande marge pour ajuster la configuration de l'équipe en cours de match, que ce soit pour protéger une avance ou pour renforcer la densité au milieu de terrain.

Des chiffres qui révèlent le secret de la supériorité de Mehzri

Sur le plan défensif, les chiffres disponibles reflètent le profil d'un joueur qui allie les interventions et une bonne lecture du jeu : Mehzri enregistre 2,4 dégagements par match, ainsi que 1,2 interception de passes, tandis que sa moyenne de récupérations réussies s'élève à 1,8 par match, avec un taux de réussite atteignant 64 %.

Sa capacité à s'engager dans les duels individuels ressort également, avec une moyenne de 4,1 duels au sol remportés par match, pour un taux de réussite de 58 %, tandis que le taux de dribbles réussis par les adversaires à son encontre ne dépasse pas 0,4 par match.

Ces indicateurs donnent l'image d'un latéral difficile à franchir aisément, capable de gérer les confrontations individuelles sans perdre sa concentration dans la couverture défensive.

Mais réduire la valeur de Mehzri à ses seules obligations défensives serait injuste au regard de ce qu'il apporte dans l'autre moitié du terrain. Le joueur possède une nette propension offensive et, selon les chiffres fournis, il a créé 3 occasions franches de but, dont deux se sont traduites par des buts. Sa moyenne de passes clés s'élève à 1,1 par match, avec 1,4 centre réussi et une précision de passe atteignant 86 % dans la moitié de terrain d'Al-Hilal et 73 % dans celle de l'adversaire.

Ces chiffres montrent que Mehzri ne se contente pas de sécuriser le flanc droit : il peut offrir à l'équipe des solutions supplémentaires dans la construction des attaques et la création d'occasions, ce dont Al-Hilal a besoin lorsqu'il affronte des adversaires qui reculent dans leurs zones défensives et ferment les espaces devant les milieux et les attaquants.

Un transfert discret devenu un atout tactique

Ce qui rend l'expérience de Mehzri remarquable, c'est sa capacité à combiner des qualités qui ne se retrouvent pas toujours chez un même latéral : il est rapide dans ses déplacements, solide dans les confrontations défensives, rigoureux dans l'exécution des tâches tactiques, et possède en même temps les outils qui lui permettent de soutenir l'attaque et de créer des occasions. Cette combinaison offre à Inzaghi un joueur sur lequel il peut compter en fonction de la nature de chaque match, au lieu d'être contraint de modifier entièrement la configuration de l'équipe en l'absence du latéral titulaire.

En comparaison avec le rôle qu'assumait Cancelo, le succès de Mehzri ne signifie pas nécessairement qu'il livre la même version que la star portugaise ou qu'il la surpasse dans tous les domaines, mais il offre à Al-Hilal une solution différente adaptée aux besoins actuels de l'équipe. Il ne s'agit pas de copier un autre joueur, mais plutôt d'apporter équilibre, souplesse et continuité à un poste où Al-Hilal souffrait d'un manque d'options.





C'est ici qu'apparaît la valeur d'un transfert qui n'avait pas suscité un grand tapage lors de sa conclusion : la direction d'Al-Hilal a fourni une option prête avant le début de la saison, tandis qu'Inzaghi a mis à profit ce timing pour permettre au joueur de s'intégrer rapidement dans le système.

Et si Mehzri continue d'afficher des niveaux stables, il pourrait passer d'une solution de dépannage pour la crise du latéral droit à l'un des gains importants d'Al-Hilal cette saison.

Mehzri s'impose, Inzaghi gagne plus qu'un latéral

Le succès de Mehzri ne s'arrête pas à la compensation de l'absence de Cancelo : il s'étend au fait d'offrir à Al-Hilal une souplesse supplémentaire dans sa composition, grâce à sa capacité à assumer plus d'un rôle et à équilibrer couverture défensive et soutien offensif.

Dans une saison marquée par la multiplication des compétitions et par un besoin croissant de faire tourner l'effectif, ce type d'éléments acquiert une grande valeur pour tout entraîneur cherchant à préserver la stabilité de son équipe.

Alors que les projecteurs se braquent habituellement sur les grands transferts et les noms de renommée mondiale, Mehzri offre un modèle différent, celui du joueur qui gagne progressivement sa place par ses performances et ses chiffres.

Et s'il poursuit sur la même voie, le transfert discret d'Al-Hilal pourrait devenir l'une des décisions dont Inzaghi appréciera davantage la valeur au fil de la saison, après être passé d'une tentative de combler une lacune sur le flanc droit à un apport tactique offrant au Zaïm des options plus larges.