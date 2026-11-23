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La défaite 2-0 face à Pyramids a relancé le débat sur l'identité de jeu d'Al Ahly et sur la manière dont le club gère le dossier des entraîneurs ces dernières années. L'équipe, habituée à jouer les titres et à remporter des trophées, s'est montrée incapable d'imposer son rythme face à l'un de ses concurrents directs pour le titre, tandis que Pyramids paraissait plus clair dans ses idées et plus apte à les mettre en œuvre.

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Au lendemain d'une défaite qui n'a sans doute pas surpris une part considérable des supporters d'Al Ahly, surtout au vu des critiques virulentes et incessantes visant l'entraîneur Houcine Ammouta, le débat sur le choix du technicien marocain pour cette mission refait surface. Il prend la forme d'une question déroutante, souvent posée dans l'entourage du club, en particulier à chaque faux pas, d'autant que les performances de l'équipe ne sont pas à la hauteur des attentes d'un public pressé de retrouver une équipe conquérante après la déception d'une saison dernière achevée sans le moindre titre.

La question la plus objective aujourd'hui ne porte pas sur l'évaluation de Houcine Ammouta sur un seul match, mais sur l'adéquation de ses idées avec Al Ahly. Il s'agit de savoir si la direction a choisi l'entraîneur qu'il fallait, ou si elle s'est contentée de lancer un nouveau nom dans un système dépourvu, à la base, d'une identité de jeu stable ces dernières années.

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Sur le papier, Ammouta possède un CV solide : il a mené le Wydad au sacre en Ligue des champions africaine 2017 et en championnat marocain, a remporté le Championnat d'Afrique des nations 2021 avec la sélection marocaine des joueurs locaux et a conduit la Jordanie en finale de la Coupe d'Asie 2023, la meilleure performance de l'histoire du pays. Mais ses succès lors de ces étapes ne signifiaient pas nécessairement que son style correspondait aux exigences d'Al Ahly.

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On ne peut pas non plus affirmer qu'Ammouta appartient clairement à l'école défensive, mais il n'est pas pour autant un entraîneur qui fait de la possession et du pressing constant les fondements de sa méthode. Le technicien marocain privilégie l'organisation et la discipline tactique, adapte son plan à l'adversaire et exploite les transitions et les espaces. Cette flexibilité peut être un atout dans les matchs à élimination directe, mais elle soulève davantage de questions sur sa capacité à diriger une équipe dont le public attend qu'elle prenne l'initiative et impose son style, et non qu'elle se contente de s'adapter à l'adversaire.

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Pyramids révèle l'écart : Al Ahly entre lenteur des transitions et manque d'équilibre

Face à Pyramids, Al Ahly s'est montré incapable de faire circuler le ballon à la vitesse requise et de sortir proprement de sa zone, et n'a pas réussi à transformer sa possession en menace réelle. Des problèmes sont apparus dans les transitions défensives, les espaces entre le milieu et la défense, la vitesse de repli et la couverture derrière les joueurs projetés vers l'avant. Autant de signes d'un dysfonctionnement récurrent dans les distances et la répartition des rôles, et pas de simples erreurs individuelles.

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Ammouta n'est pas le seul responsable de ce tableau, face à des besoins que la direction n'a pas comblés. Al Ahly a besoin d'un avant-centre efficace devant le but et capable de se déplacer entre les deux défenseurs centraux, ainsi que d'un défenseur central puissant et rapide pour gérer les espaces, ce qui lui fait cruellement défaut depuis que la direction n'a pas su conserver Wessam Abou Ali. Il lui faut aussi un milieu défensif axial capable de protéger l'axe, de couvrir les montées des latéraux et d'aider à construire le jeu sous pression. Ce sont des postes déterminants pour l'équilibre de l'équipe et sa compétitivité, d'autant que les joueurs actuellement en place ne sont pas fiables, leur niveau variant d'un match à l'autre et d'un adversaire à l'autre.

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Les absences de joueurs clés ont également pesé sur la stabilité de l'équipe, à commencer par Emam Achour, capable de se projeter balle au pied et de casser les lignes adverses. Emam avait manqué les quatre matchs précédant le choc contre Pyramids pour des raisons techniques, avant de retrouver le groupe et de faire aujourd'hui une entrée en jeu terne. Par ailleurs, les blessures des autres joueurs ont réduit les options du staff technique, ce qui renforce les interrogations sur l'énigme de l'échec des nombreuses recrues d'Al Ahly ces dernières années, qui, dans le même temps, n'apportent pas d'équilibre à l'équipe et laissent l'entraîneur pieds et poings liés au moment où il en a besoin.

De Koller à Ammouta : Al Ahly paie-t-il le prix de choix improvisés ?

La plus grande part de responsabilité revient à la gestion du secteur football. Depuis le départ de Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller et José Riveiro se sont succédé sur le banc d'Al Ahly, Emad El Nahhas assurant l'intérim à plusieurs reprises, avant Jess Thorup puis Ammouta. Chaque entraîneur a sa philosophie et ses besoins, mais la direction n'a jamais apporté de réponse claire sur l'identité qu'elle veut donner à l'équipe ni sur les critères qui guident le choix de l'entraîneur. On ne peut pas changer de philosophie à chaque entraîneur, exiger ensuite de l'équipe qu'elle garde une personnalité constante, puis sanctionner l'entraîneur suivant par un limogeage.

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La comparaison entre les débuts d'Ammouta et ceux de Marcel Koller en particulier, resté le plus longtemps à Al Ahly sous la présidence de Mahmoud El Khatib, montre que les résultats seuls ne suffisent pas à juger un choix. Lors des 14 premiers matchs officiels d'Ammouta (au niveau national et continental), Al Ahly a signé 11 victoires et 2 nuls avant de concéder aujourd'hui sa première défaite, avec 30 buts marqués et 7 encaissés. D'après le bilan de Koller, l'équipe avait elle aussi enregistré 11 victoires et 2 nuls lors de ses 13 premiers matchs sous ses ordres. Autrement dit, les débuts sont identiques en nombre de victoires et de nuls, avec un avantage offensif pour Ammouta.

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Koller est resté environ 960 jours en poste et a dirigé Al Ahly lors de 161 matchs, selon les données de Transfermarkt. Face à Pyramids, il a remporté 5 des 8 confrontations, pour 2 nuls et 1 défaite, son équipe marquant 13 buts et en encaissant 9. Ammouta, lui, a perdu sa première confrontation contre ce même adversaire sur le score de 2-0, un échantillon qui ne permet pas de comparaison historique entre les deux entraîneurs, mais qui place le Marocain face à un test précoce.

Concrètement, la proximité des chiffres ne règle pas ce qui agace le plus les supporters d'Al Ahly : le contenu du jeu, la fragilité défensive et le manque de liaison entre les lignes. Le problème ne tient pas seulement au nombre de victoires, mais à la capacité de l'équipe à imposer sa personnalité et à dominer les grands matchs. C'est là que ressurgit la formule que le public du club n'aime pas entendre : « Al Ahly ne fait plus peur ».

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C'est là aussi qu'intervient la responsabilité de Mahmoud El Khatib, du conseil d'administration et de tous les responsables du football, sachant que les avis ont souvent été mis de côté au profit de la vision du président du club. Le choix d'un entraîneur doit être précédé de la définition du profil de l'équipe, de ses besoins, des joueurs capables d'appliquer ses idées et du temps nécessaire pour bâtir son projet. Changer d'entraîneur sans réformer les mécanismes de sélection, de planification et de recrutement signifie que chaque nouveau technicien héritera des défauts de son prédécesseur, puis sera sommé d'obtenir des résultats immédiats avec des moyens qui ne correspondent peut-être pas à ses idées.

Ammouta ne doit donc pas être le seul sur le banc des accusés, mais il ne peut pas non plus être exonéré de la responsabilité d'une équipe qui se replie dans la réaction et manque de solutions. À lui de prouver qu'il peut proposer un football à la hauteur du statut et de l'histoire d'Al Ahly ; à la direction de prouver qu'elle a choisi un entraîneur pour un projet clair, qu'elle est prête à répondre à ses besoins et, surtout, qu'elle assume ses responsabilités sans faire systématiquement de l'entraîneur le bouc émissaire.

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La vraie question, et la plus réaliste, n'est plus seulement de savoir si Ammouta convient à Al Ahly, mais si la direction du club sait quel entraîneur elle veut et quelle équipe elle cherche à construire.