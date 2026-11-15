Lamine Yamal, la star du Barça, a adressé des mots pleins de colère à Elliot Anderson, le milieu de terrain de la sélection anglaise, après avoir provoqué son expulsion lors de la confrontation face à l'Espagne. Yamal a arraché le ballon au défenseur Quansah et obtenu un penalty qui a ramené la sélection espagnole dans le match, à un moment où les Anglais menaient 3 buts à 0.
L'Angleterre, dirigée par son entraîneur Thomas Tuchel, imposait sa supériorité aux locaux grâce à son avantage physique et se dirigeait vers une large victoire sur la pelouse du Metropolitano, avant que ne survienne l'action qui a changé le cours de la rencontre.
Yamal a subtilisé le ballon à Kwanzah et s'est élancé en direction des buts anglais, se retrouvant dans un face-à-face quasi direct avec le gardien Trafford, mais Anderson l'a rattrapé par-derrière, l'a agrippé et l'a fait tomber au sol alors qu'il progressait vers le but.
L'arbitre a accordé un penalty en faveur de l'Espagne et a brandi un carton rouge direct à l'encontre d'Anderson, pour son intervention qui a privé Yamal d'une occasion nette de marquer, contraignant la sélection anglaise à terminer le match à dix joueurs.
« Idiot, idiot » : la colère de Yamal contre Anderson
L'incident ne s'est pas arrêté à la décision d'expulsion, car Yamal s'est engagé dans un échange verbal avec Anderson dès qu'il s'est relevé de la pelouse, lui répétant au visage l'expression « idiot, idiot », avant de l'inciter à quitter rapidement le terrain, afin que l'Espagne puisse exécuter le penalty et reprendre le jeu.
Mikel Oyarzabal s'est chargé de tirer le penalty et n'a pas gâché l'occasion, logeant le ballon au fond des filets pour inscrire le premier but de l'Espagne et réduire l'écart à 3-1, offrant aux locaux une chance de raviver leurs espoirs dans la rencontre.
L'action est survenue à un moment où la sélection espagnole souffrait face au pressing anglais et ne parvenait pas à trouver le moyen d'arrêter les attaques de l'adversaire, avant que Yamal ne réussisse à changer le scénario en récupérant le ballon dans les pieds de Kwanzah et en obtenant le penalty qui a redonné du souffle à la performance de son équipe.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.