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Lamine Yamal, la star du Barça, a adressé des mots pleins de colère à Elliot Anderson, le milieu de terrain de la sélection anglaise, après avoir provoqué son expulsion lors de la confrontation face à l'Espagne. Yamal a arraché le ballon au défenseur Quansah et obtenu un penalty qui a ramené la sélection espagnole dans le match, à un moment où les Anglais menaient 3 buts à 0.

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L'Angleterre, dirigée par son entraîneur Thomas Tuchel, imposait sa supériorité aux locaux grâce à son avantage physique et se dirigeait vers une large victoire sur la pelouse du Metropolitano, avant que ne survienne l'action qui a changé le cours de la rencontre.

Yamal a subtilisé le ballon à Kwanzah et s'est élancé en direction des buts anglais, se retrouvant dans un face-à-face quasi direct avec le gardien Trafford, mais Anderson l'a rattrapé par-derrière, l'a agrippé et l'a fait tomber au sol alors qu'il progressait vers le but.

L'arbitre a accordé un penalty en faveur de l'Espagne et a brandi un carton rouge direct à l'encontre d'Anderson, pour son intervention qui a privé Yamal d'une occasion nette de marquer, contraignant la sélection anglaise à terminer le match à dix joueurs.

« Idiot, idiot » : la colère de Yamal contre Anderson

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L'incident ne s'est pas arrêté à la décision d'expulsion, car Yamal s'est engagé dans un échange verbal avec Anderson dès qu'il s'est relevé de la pelouse, lui répétant au visage l'expression « idiot, idiot », avant de l'inciter à quitter rapidement le terrain, afin que l'Espagne puisse exécuter le penalty et reprendre le jeu.

Mikel Oyarzabal s'est chargé de tirer le penalty et n'a pas gâché l'occasion, logeant le ballon au fond des filets pour inscrire le premier but de l'Espagne et réduire l'écart à 3-1, offrant aux locaux une chance de raviver leurs espoirs dans la rencontre.

L'action est survenue à un moment où la sélection espagnole souffrait face au pressing anglais et ne parvenait pas à trouver le moyen d'arrêter les attaques de l'adversaire, avant que Yamal ne réussisse à changer le scénario en récupérant le ballon dans les pieds de Kwanzah et en obtenant le penalty qui a redonné du souffle à la performance de son équipe.