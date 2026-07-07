Imam Ashour inquiète Hossam Hassan lors du match contre l'Argentine

Imam Ashour, le milieu de terrain vedette de l’équipe d’Égypte, a suscité l’inquiétude du staff technique des Pharaons, emmené par Hossam Hassan, lors du match contre l’Argentine ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les caméras ont capté, en toute fin de première période, sa demande de remplacement auprès de Hossam Hassan, suite à une blessure survenue durant le premier acte.

Hamdi Fathi s’est alors échauffé pour le remplacer dès la pause, mais le sélectionneur a finalement différé l’entrée du milieu de terrain jusqu’au début de la seconde période.

Les Pharaons ont regagné les vestiaires avec une avance d’un but à la mi-temps. Le vainqueur de cette rencontre défiera en quarts de finale le lauréat du match Suisse-Colombie.