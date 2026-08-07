La première journée de Keuken Kampioen Divisie de la saison 2026/27 a immédiatement offert du spectacle. Nouveau venu, l’Heracles Almelo a semblé laisser filer une avance de 0-3 face au VVV-Venlo, mais a finalement remporté ce match complètement fou 3-4 grâce à un but exceptionnel en toute fin de rencontre. Le NAC Breda, également promu, a lui aussi vécu une soirée mouvementée et s’est imposé in extremis 1-2 sur la pelouse du TOP Oss. Vitesse, en revanche, a laissé échapper la victoire contre le RKC Waalwijk à cause d’un carton rouge inutile pour son gardien Connor van den Berg.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst a ouvert le score à la 38e minute sur penalty, après une faute sur Chafik Abbas dans la surface. Juste avant la pause, David Vicente Robles a doublé la mise, avant que Jean-Paul N'Djoli ne porte le score à 0-3 à la 71e minute.

Le VVV semblait alors battu, mais Dean Zandbergen a totalement relancé le suspense avec deux buts en l’espace de cinq minutes. Le remplaçant Devy Hendrikx a même égalisé à la 86e minute d’un joli lob : 3-3. Heracles a frappé à nouveau deux minutes plus tard, lorsque N'Djoli, avec son deuxième but de la soirée, a inscrit le 3-4 d’une manière fabuleuse.

Le VVV a cru arracher le 4-4 dans le temps additionnel, mais ce but a été refusé pour hors-jeu. Heracles a donc fini par conserver son avantage après une fin de match complètement folle.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

L’équipe à domicile a pris l’avantage à la 18e minute grâce à Franslyn Nsingi, qui a profité de la fébrilité défensive du NAC pour inscrire le 1-0. Le NAC s’est ensuite procuré des occasions par l’intermédiaire notamment de Paul Gladon et Rio Hillen, mais le gardien Mike Havekotte a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Après la pause, Gladon a trouvé la barre transversale, tandis que de l’autre côté Mauresmo Hinoke a lui aussi touché les montants. Le remplaçant Moussa Soumano a égalisé à la 69e minute en reprenant un ballon repoussé au second poteau : 1-1.

L’offensive finale du NAC semblait ensuite ne pas suffire, mais l’entraîneur Carl Hoefkens a fait entrer le jeune Reulen, 18 ans, seulement à la 90e minute. Ce changement s’est révélé gagnant, puisque deux minutes plus tard, Reulen s’est trouvé au bon endroit pour offrir au NAC une victoire 1-2.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis a donné l’avantage aux Arnhemois à la 38e minute après une mauvaise intervention défensive du RKC. Avant la pause, les joueurs de Waalwijk ont encore touché la barre puis le poteau par Jesse van de Haar et Azzedine Dkidak, mais sont rentrés aux vestiaires avec un but de retard. En fin de match, le gardien de Vitesse Connor van den Berg a été expulsé après un coup de coude, avant que Finn Stokkers ne transforme le penalty accordé : 1-1. Le RKC a encore eu quelques minutes à onze contre dix pour aller chercher la victoire, mais le score n’a plus évolué.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Les Amstellodamois ont pourtant ouvert le score après quatre minutes grâce à Pharell Nash, qui, après une passe de Mohamed Abdalla, a éliminé le gardien Calvin Raatsie avant de conclure dans le but vide. Deux minutes plus tard, Daniël Vetkal a déjà égalisé avec une frappe qui a fini dans le petit filet au premier poteau via les mains du gardien fautif Joeri Heerkens.

À la 14e minute, Dordrecht a complètement renversé le match, lorsque Jari Venema a adressé le ballon au second poteau et qu’Ayoub Ouarghi a inscrit le 2-1 à bout portant. Jong Ajax a ensuite eu des occasions d’égaliser, notamment par Emre Ünüvar, Nash et Jano Monserrate, mais sans les convertir.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Après une première période sans but, au cours de laquelle les deux équipes se sont procuré des occasions, Freddy Quispel a débloqué la situation à la 69e minute d’une belle frappe dans la lucarne opposée. Roda JC est ensuite parti à la recherche de l’égalisation et s’est encore approché du 1-1 en fin de match, mais le gardien Luca Karssies a maintenu son équipe à flot grâce à un arrêt important.







