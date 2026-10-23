Images : « Cristiano Ronaldo se voit attribuer un but volé »

Cristiano Ronaldo a contribué par un but à la victoire 1-3 d’Al-Nassr face à Al-Faisaly. Le Portugais de 41 ans pensait avoir inscrit le 982e but officiel de sa carrière, mais il reste à voir si cette réalisation lui sera bien attribuée. Le rôle d’un défenseur sur l’action fait en effet débat.

Al-Nassr a parfaitement entamé son déplacement et a rapidement pris l’avantage. Abdullah Al-Hamdan a ouvert le score en envoyant au fond des filets un ballon servi par Sadio Mané. Les visiteurs ont ainsi regagné les vestiaires avec une avance de 0-1.

Peu après la pause, Ronaldo a semblé apporter sa contribution à la victoire. À la 49e minute, João Félix a adressé un centre précis devant le but, où son compatriote portugais était prêt à frapper. Ronaldo a placé sa tête sur le ballon, qui a fini au fond des filets : 0-2.

Reste à savoir si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or pourra réellement se voir attribuer ce but. Ronaldo a en effet prolongé de la tête le centre de Félix, puis le ballon a directement heurté le défenseur Jiroto avant de finir dans le but. Sur les réseaux sociaux, la question de savoir s’il s’agit d’un but de Ronaldo ou d’un but contre son camp suscite de nombreux débats.

Pour trancher, il faut surtout déterminer si la tête de Ronaldo se dirigeait déjà vers le but avant que Jiroto ne dévie le ballon. Si c’était le cas, le but pourrait rester attribué au Portugais. Si sa tentative initiale n’était pas cadrée, comme semblent l’indiquer les images au ralenti, il serait logique de considérer cette réalisation comme un but contre son camp.

Al-Faisaly, de son côté, n’a pas baissé les bras. À la 66e minute, Théo Bongonda a relancé le suspense en réduisant l’écart : 1-2. Al-Nassr a donc encore dû batailler en fin de match pour assurer sa victoire.

À un peu plus de dix minutes de la fin, Ângelo Gabriel a définitivement levé le doute sur l’issue de la rencontre. Servi par Al-Hamdan, le remplaçant a enroulé le ballon de superbe manière dans le petit filet opposé. Il a ainsi fixé le score final à 1-3 et assuré les trois points à Al-Nassr.











