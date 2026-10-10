Le club d'Al-Hilal a réalisé un geste rare, après avoir décidé de rendre hommage à deux stars de son rival traditionnel, Al-Ittihad, avant leur rencontre du Clásico.

Al-Hilal a reçu son rival Al-Ittihad, ce samedi, sur la pelouse du Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a publié une vidéo montrant la célébration du Kingdom Arena, fief d'Al-Hilal, en l'honneur des joueurs de la sélection saoudienne sacrés avec elle à la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

La pelouse d'Al-Hilal s'est parée de la couleur verte, avec le message : « Félicitations, champions du Golfe », en plus de l'affichage des photos des joueurs du « Leader » sacrés avec la sélection saoudienne lors du tournoi du Golfe.

Mais Al-Hilal ne s'est pas arrêté à l'hommage rendu à ses seules stars, puisqu'il a également affiché la photo de Hassan Kadesh et Mukhtar Ali, les deux stars d'Al-Ittihad, qui ont pris part à l'aventure du sacre avec la sélection.

En outre, les joueurs des deux équipes ont formé une haie d'honneur pour Mohammed Al-Owais, le gardien d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, qui est entré sur la pelouse du Kingdom Arena en portant le trophée du tournoi du Golfe.

La sélection saoudienne avait été sacrée championne du tournoi du Golfe pour la première fois après 23 ans d'absence, mardi dernier, à la suite de sa victoire face à son homologue émiratie sur le score de deux buts à zéro en finale.