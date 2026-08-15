Ils veulent son départ à tout prix : Chelsea fixe un prix « incroyable » pour se débarrasser de Jackson

Le Sénégalais Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea, est désormais candidat à un départ des rangs du club anglais durant l'actuel mercato estival, alors que plusieurs clubs européens s'intéressent à ses services. Toutefois, les exigences financières du club londonien constituent jusqu'à présent un obstacle au règlement de son avenir.

Selon les informations rapportées par le site français « RMC », Chelsea réclame 60 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 69 millions d'euros, en échange du départ de Jackson. Un montant qui a suscité les réserves des clubs intéressés par le joueur et qui a ralenti le rythme des négociations, à un moment où Aston Villa avait auparavant étudié la possibilité de le recruter sous forme de prêt.

Aston Villa et Tottenham, tous deux anglais, sont en tête de la liste des courtisans de l'attaquant sénégalais, aux côtés de l'Atlético de Madrid, qui surveille lui aussi la situation du joueur, dans l'attente de savoir si Chelsea réduira ses exigences financières ou s'il maintiendra le montant qu'il a fixé.

En revanche, les indices d'un possible départ de Jackson de Stamford Bridge se sont multipliés, après que Chelsea a renforcé ses options offensives avec le recrutement de Danny Welbeck, en provenance de Brighton, en plus de la confiance accordée par le staff technique à João Pedro dans ses plans offensifs, ce qui accroît l'intensité de la concurrence pour les postes de pointe.

Chelsea fait également face à un défi consistant à réduire son effectif qui compte un grand nombre de joueurs, après une période récente marquée par une activité notable sur le marché des transferts, ce qui fait du départ de Jackson l'une des solutions envisagées pour réorganiser le groupe et attribuer aux joueurs des rôles plus clairs.

Le transfert de l'attaquant sénégalais servirait les deux parties : Jackson pourrait obtenir l'occasion de rejoindre une équipe lui offrant un rôle plus important et davantage de temps de jeu, tandis que Chelsea profiterait de se séparer de l'une de ses options offensives, en plus de réaliser un important gain financier grâce à cette transaction.