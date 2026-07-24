« Ils se faisaient passer pour des agents » : Sculli et Pepe visés par une enquête pour exercice illégal de la profession

Faux, exercice illégal de la profession d’agent sportif et tentative d’extorsion. Des accusations extrêmement graves, formulées par le procureur Saverio Francesco Musolino à l’encontre de Simone Pepe et Giuseppe Sculli, anciens joueurs de Serie A, tous deux visés par une enquête du parquet de Rome aux côtés de l’agent sportif Luigi Iachini Bellisarii et de l’avocat Alessandro Buccieri.





L’ACCUSATION - Selon l’enquête, Pepe et Sculli auraient exercé des activités d’agents sans l’habilitation nécessaire, en s’occupant de négociations et d’accords économiques pour de jeunes espoirs du football et, selon l’accusation, en déposant au CONI des contrats avec de fausses signatures. Lorsque les deux joueurs Costantino Favasuli (formé dans le centre de formation de la Fiorentina) et Davide Bettella (ancien défenseur passé par les équipes de jeunes de l’Inter, de l’Atalanta et de Frosinone) ont ensuite décidé d’interrompre leur relation professionnelle, les personnes mises en cause auraient tenté d’obtenir le paiement d’une pénalité de plusieurs centaines de millions en cas de résiliation anticipée du mandat. Le seul agent sportif habilité était Iachini Bellisarii. Mais, pour le procureur, ceux qui effectuaient réellement le travail étaient Pepe, Sculli et Buccieri, qui cherchaient les joueurs et négociaient les accords économiques.