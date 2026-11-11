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Chris Waddle, ancien international anglais, ne comprend pas la convocation de Jobe Bellingham, joueur du Borussia Dortmund, chez les Three Lions.

« Il y a beaucoup de questions à se poser », a déclaré l’homme de 65 ans à iGaming.com. « Pourquoi d’autres joueurs de Premier League, qui y jouent bien et font les gros titres, ne sont-ils pas convoqués ? C’est tout de même étrange », a-t-il estimé.

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a convoqué Jobe Bellingham, 21 ans, pour la première fois. Il retrouvera ainsi dans le groupe son frère aîné Jude, qui joue au Real Madrid. Jude avait lui aussi porté auparavant le maillot du BVB, tandis que Tuchel avait entraîné le club de Dortmund entre 2015 et 2017. « Ils ont vanté ses mérites », a déclaré Waddle, convaincu que Dortmund avait réussi à promouvoir son joueur.

« Qui sait si tout cela n’est pas un service rendu à son ancien club, Dortmund ? », a spéculé Waddle au sujet de Tuchel. Il ne s’explique pas cette convocation : « J’ai vu Dortmund une ou deux fois cette saison. Il s’en est correctement sorti là-bas, mais il n’a pas non plus porté l’équipe », a-t-il déclaré. Au milieu de terrain du Borussia, Bellingham fait face à une forte concurrence, avec des joueurs comme Joey Veerman, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha ou Konstantinos Karetsas.

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« S’il fait du bon travail pour l’Angleterre, je m’en réjouirai évidemment. Mais, comme beaucoup de gens, je ne l’avais pas vu venir. C’est une convocation étrange », a reconnu Waddle, qui s’attend à voir le jeune Bellingham jouer dans l’un des deux prochains matches de Ligue des nations de l’Angleterre, si toutefois il entre en jeu : « S’il joue, ce sera probablement lors du premier match contre la Croatie, car Tuchel devra aligner sa meilleure équipe contre l’Espagne », a déclaré Waddle.