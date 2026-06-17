« Illogique »… Un ancien arbitre compare deux actions de Messi et d’un joueur sud-africain

La polémique persiste autour du tacle litigieux de Lionel Messi sur Issa Mandi, lors de la rencontre Argentine-Algérie de la Coupe du monde 2026. L’ancien arbitre anglais Mark Halsey estime même que le capitaine argentin méritait un carton rouge direct.

Si Messi a brillé en inscrivant un triplé qui a permis à l’Argentine de s’imposer 3-0 lors de la première journée de la phase de groupes, la rencontre n’a pas seulement été marquée par ses trois buts ; une intervention musclée sur le défenseur algérien a également fait réagir.

Le ralenti a clairement montré que les crampons de l’attaquant argentin avaient frappé la jambe du défenseur algérien par derrière, provoquant sa chute.

L’arbitre polonais Szymon Marciniak a bien sifflé une faute, mais il n’a pas sanctionné Messi d’un carton, et la VAR n’est pas intervenue pour revoir l’action.

«La sécurité du joueur était en danger», a-t-il asséné.

Dans des déclarations au journal britannique « The Sun », Mark Halsey a affirmé que Messi avait eu beaucoup de chance de ne pas avoir été expulsé.

L’ancien arbitre anglais a déclaré : « Marciniak était bien positionné et a globalement bien géré la rencontre, mais en revoyant l’action, je constate que Messi a mis en danger la sécurité d’Issa Mandi. »

Il a ajouté : « Le ballon n’était pas à une distance jouable ; ce n’était donc pas une faute violente dans un duel, mais bien un acte isolé de violence, un piétinement évident. J’ai été surpris que la vidéo ne demande pas à l’arbitre de revoir l’action. »

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Comparaison avec un autre cas de Coupe du monde

Il a rappelé l’incident survenu lors du match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, lorsque la vidéo avait été utilisée pour sanctionner un geste du Sud-Africain Thimba Zwane.

Il rappelle ainsi l’action impliquant Themba Zwane lors du match Mexique-Afrique du Sud, où la VAR est intervenue pour revoir un geste jugé violent, alors qu’à ses yeux cette intervention n’était pas justifiée.

Il ajoute : « C’est étrange qu’ils soient intervenus là-bas et pas ici, c’est tout à fait illogique. »

Il a donc appelé le responsable de l’arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, à fournir une explication.

Il n’a pas seulement critiqué ce choix : il a aussi appelé le président de la Commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, à fournir une explication officielle.

« La question fondamentale est la suivante : cette intervention a-t-elle mis en danger la sécurité du joueur ? Pour moi, la réponse est oui. »

« Tout joueur ayant pratiqué le football sait qu’un tacle par les crampons sur le mollet de cette manière peut entraîner une blessure qui mettrait le joueur hors jeu pendant une longue période », a-t-il ajouté.

Et de conclure : « Pour moi, cette action méritait un carton rouge, quel que soit le joueur concerné. J’attends donc avec intérêt les explications de Collina lorsque les responsables de l’arbitrage communiqueront sur ce cas. »