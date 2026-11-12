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Le PSV cherche à recruter Kevin De Bruyne, confirme Rik Elfrink, journaliste qui suit le club pour l’Eindhovens Dagblad, après les informations parues à l’étranger mercredi soir. Le champion en titre espère réaliser un gros coup sur le marché des transferts.

Âgé de 35 ans, De Bruyne apporterait davantage d’options offensives à Peter Bosz, l’entraîneur à succès du PSV. Elfrink écrit qu’il existe « absolument un espoir » de voir le milieu de terrain mondialement connu rejoindre Eindhoven.

« Des contacts ont été noués au plus haut niveau avec le Belge, qui travaille depuis des années avec Eddy Pepels, soigneur du PSV, au sein des Diables Rouges », ajoute le journaliste.

Selon Elfrink, le PSV n’aurait pas à payer une « indemnité de transfert astronomique » pour De Bruyne, dont le contrat avec Naples expire l’été prochain. « La star belge devra toutefois percevoir un salaire très élevé, comme c’est aussi le cas d’Ivan Perisic au PSV. »

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« Pour des joueurs de ce calibre, le PSV est évidemment toujours prêt à mettre la main à la poche, à condition que cela reste dans des proportions acceptables », précise Elfrink.

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Selon lui, De Bruyne n’a « certainement pas réagi négativement » à l’approche du PSV. Les prochaines semaines diront si un transfert est réalisable.

Si le PSV parvient à faire venir De Bruyne aux Pays-Bas, il pourrait faire ses débuts contre Feyenoord le 10 janvier. Il ne pourra toutefois pas encore jouer en Ligue des champions ce mois-là.

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De Bruyne pourrait quitter Naples après seulement un an et demi. Il avait signé dans le club du sud de l’Italie après dix saisons très réussies à Manchester City.

Le joueur expérimenté compte 36 matches sous le maillot de Naples, pour neuf buts et six passes décisives. Cette saison, De Bruyne a marqué quatre fois en Serie A. Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des champions.