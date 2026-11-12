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Le PSV convoite Kevin De Bruyne, comme le confirme Rik Elfrink, journaliste qui suit le club pour l’Eindhovens Dagblad, après les informations publiées à l’étranger mercredi soir. Le champion des Pays-Bas en titre espère réaliser un gros coup sur le marché des transferts.

De Bruyne, 35 ans, apporterait davantage d’options offensives à Peter Bosz, l’entraîneur qui connaît tant de succès au PSV. Elfrink écrit qu’il y a « bel et bien un espoir » de voir le milieu de terrain mondialement connu rejoindre Eindhoven.

« Il y a des contacts au plus haut niveau avec le Belge, qui travaille depuis des années avec Eddy Pepels, soigneur du PSV, chez les Diables rouges », ajoute le journaliste.

Selon Elfrink, le PSV n’aurait pas à verser une « indemnité de transfert colossale » pour De Bruyne, dont le contrat avec Naples expire l’été prochain. « La star belge devra toutefois toucher un salaire princier, comme c’est aussi le cas d’Ivan Perisic au PSV. »

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« Pour des joueurs de ce calibre, le PSV est évidemment toujours prêt à mettre la main à la poche, à condition que cela reste dans des proportions acceptables », affirme Elfrink.

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D’après Elfrink, De Bruyne n’a « certainement pas réagi négativement » à l’approche du PSV. Les prochaines semaines diront si un transfert est réalisable.

Si le PSV parvient à faire venir De Bruyne aux Pays-Bas, il pourrait faire ses débuts le 10 janvier contre Feyenoord. Il ne pourra toutefois pas encore jouer en Ligue des champions ce mois-là.

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De Bruyne pourrait quitter Naples après seulement un an et demi. Il avait signé dans le club du sud de l’Italie après dix saisons couronnées de succès à Manchester City.

Le vétéran compte 36 matches sous le maillot de Naples, pour neuf buts et six passes décisives. Cette saison, De Bruyne a marqué quatre fois en Serie A. Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue des champions.