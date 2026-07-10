L'ancien arbitre anglais Mark Clattenburg a dévoilé, neuf jours avant le coup d'envoi de la compétition, l'identité de l'arbitre qui dirigera la finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La finale de la Coupe du monde se tiendra le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New Jersey, aux États-Unis.

Dans des déclarations rapportées par le journal britannique « Daily Mail », Clattenburg a indiqué que l’arbitre de la finale de la Coupe du monde serait italien.

Clattenburg n’a pas cité son nom, mais il n’y a qu’un seul arbitre transalpin dans la compétition : Maurizio Mariani, 44 ans.

Mariani a déjà dirigé trois rencontres de la Coupe du monde 2026 : Arabie saoudite-Uruguay, Colombie-Congo en phase de groupes, puis Brésil-Japon en huitièmes de finale.

Clattenburg justifie ce choix par l’influence italienne au sein de la FIFA, sous l’égide de son président Gianni Infantino, Suisse d’origine italienne, et de Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres.

L’arbitre anglais a commenté : « J’ai entendu dire que l’arbitre pourrait être à nouveau italien : Infantino est italien, Collina est italien, et la majeure partie de l’influence dans le monde de l’arbitrage et du football en général est italienne. »

Il a ajouté : « Si l’on y réfléchit bien, en 2010, l’arbitre était anglais, en 2014 italien, en 2018 argentin et en 2022 polonais. Si nous choisissons à nouveau un arbitre italien, cela signifie-t-il qu’il n’y a pas d’autres arbitres que les Italiens ? »

Il a conclu : « Si un arbitre italien se voyait à nouveau confier cette mission cette année, au vu de ce qui s’est passé avec la FIFA lors de ce tournoi, ce serait un véritable choc pour moi. »

Il a conclu : « Beaucoup de gens seraient dérangés si un autre arbitre italien dirigeait cette finale. Je ne dis pas qu’il ne le mérite pas, mais il existe de nombreux arbitres talentueux capables de gérer ce match. »

Rappelons que la Nazionale ne participera pas à la Coupe du monde 2026, manquant ainsi pour la troisième fois consécutive la phase finale, après les éditions 2018 et 2022.