Ce n'était pas la première fois que l'équipe d'Al-Ahli encaissait une défaite sur le score de six buts dans le Clasico mineur face à son rival traditionnel, Al-Shabab, puisque cela s'était déjà produit il y a 18 ans.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi soir, sur la pelouse du SHG Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la douzième journée du championnat de la Roshn League.

Pendant le match, le compte du club d'Al-Shabab sur le réseau « X » a publié une photo des supporters d'Al-Ahli quittant le stade alors que le jeu se poursuivait, dans le contexte de cette lourde défaite, commentant avec ironie : « Cette fois, le retrait est précoce ».

Le compte du club de la capitale a également écrit après la fin du match : « Nous avons ouvert le livre et inscrit un nouveau sextuplé, félicitations pour la victoire la plus facile, les Lions ».

Le compte d'Al-Shabab fait référence à la lourde défaite qu'il avait infligée à Al-Ahli il y a 18 ans, plus précisément le 18 avril 2008, lors du match aller des quarts de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Bien qu'Al-Ahli ait ouvert le score tôt, à la 18e minute, par l'intermédiaire de Mohammed Massaad, Al-Shabab a répliqué en marquant 6 buts, dont un doublé de l'attaquant Nasser Al-Shamrani, et un but chacun pour Faisal Al-Sultan, Camacho, Hassan Moaz et Juan Manuel Martínez.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », l'arbitre a mis fin au match 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, en raison du nombre insuffisant de joueurs d'Al-Ahli pour atteindre le quorum légal, en raison des diverses blessures subies par un grand nombre d'entre eux.

Toutefois, certains responsables d'Al-Ahli ont été vus demandant aux joueurs de l'équipe de se laisser tomber au sol, afin que le nombre de joueurs disponibles passe sous le quorum légal (7), et que le match se termine par un abandon et une défaite 0-3 au lieu de 1-6.

Selon des rapports de presse, la Fédération saoudienne de football a refusé de considérer Al-Ahli comme battu sur le score de trois buts à zéro, et a décidé d'entériner sa défaite sur le score de 1-6, faisant de ce résultat le plus lourd de l'histoire des confrontations entre les deux équipes.

Fait étrange, le match retour du même tour a eu lieu entre les deux équipes environ 9 jours plus tard, plus précisément le 27 avril 2008, et s'est également soldé par une victoire d'Al-Shabab, mais sur le score de 3-1.

Il convient de rappeler que la dernière défaite d'Al-Ahli face à Al-Shabab est la plus lourde de l'histoire de ses participations à la Roshn League saoudienne, dépassant la défaite 2-6 face à Al-Ittifaq, lors de la sixième journée de la saison 2018-2019.