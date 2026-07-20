Il voit ce que les autres ne voient pas… Comment la prophétie de Guardiola s'est-elle réalisée lors de la Coupe du monde ?

Les déclarations de Pep Guardiola ne constituaient pas seulement un geste d’estime envers son protégé Rodri, mais s’apparentaient plutôt à une prévision sur ce qui attend le milieu de terrain lors de la Coupe du monde 2026.

Alors que beaucoup doutaient de la capacité du milieu de terrain espagnol à retrouver son meilleur niveau après sa blessure au ligament croisé, l’entraîneur de Manchester City a fait une déclaration marquante, affirmant que les fans de football verraient la meilleure version de Rodri lors de la Coupe du monde.

Une projection formulée avant même le début de la compétition

En octobre dernier, quelques mois seulement après la blessure de Rodri, Guardiola avait affirmé que le joueur reviendrait plus fort qu’avant, allant même jusqu’à prédire qu’il atteindrait son meilleur niveau lors de la Coupe du monde, alors que beaucoup estimaient à l’époque qu’un retour après une telle lésion nécessiterait du temps pour retrouver rythme et confiance.

Ce qui paraissait alors comme un simple optimisme de l’entraîneur s’est transformé, quelques mois plus tard, en une évidence sous les yeux du monde entier : Rodri a entamé la compétition en montant progressivement en puissance, avant d’exploser littéralement lors des phases à élimination directe et de devenir le cerveau de la sélection espagnole sur la voie du sacre en Coupe du monde.

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Il n’était pas seulement un milieu défensif accomplissant ses tâches, mais le véritable moteur de toutes les lignes, contrôlant le rythme du match, guidant ses coéquipiers et offrant un avantage constant à la défense, au milieu et à l’attaque par ses déplacements, ses passes et son placement idéal.

Des statistiques historiques en Coupe du monde

Sa domination s’est traduite par des statistiques historiques : il est devenu le joueur ayant réalisé le plus grand nombre de passes réussies en une seule édition de la Coupe du monde, avec 1 394 passes, dépassant ainsi l’ancien record de 1 387 passes détenu par le Brésilien Dunga.

En finale face à l’Argentine, il a réussi 101 passes sur 106 tentées (95 % de précision), étouffant ainsi le jeu adverse et imposant la loi espagnole.

Rodri parmi les légendes

Rodri n’a pas seulement guidé l’Espagne vers le titre mondial : il a également conquis l’Euro et été désigné meilleur joueur des deux compétitions, confirmant ainsi qu’il traverse actuellement l’apogée de sa carrière.

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Le milieu de terrain espagnol incarne désormais le modèle idéal du milieu défensif moderne, alliant puissance défensive, sang-froid en possession du ballon et capacité à diriger l’équipe sous pression, au point que nombreux sont ceux qui le classent parmi les meilleurs à avoir occupé ce poste dans l’histoire du football.

Rodri est ainsi devenu le quatrième joueur de l’histoire à remporter la Coupe du monde, l’Euro, la Ligue des champions et le Ballon d’or, après le Français Zinedine Zidane et les Allemands Gerd Müller et Franz Beckenbauer.

«Écoutez Pep»

Le plus ironique, c’est que la prophétie de Guardiola s’est réalisée même après la fin du tournoi. Interrogé par un journaliste alors qu’il quittait le terrain au sujet des déclarations de son entraîneur avant la Coupe du monde, Rodri s’est contenté de sourire et a répondu : « Vous devez écouter Pep… Il ne se trompe jamais. »

Par ces mots, Rodri a clos le débat, affirmant que l’homme qui avait perçu en lui sa meilleure version avant tout le monde savait déjà ce que les autres ne voyaient pas.